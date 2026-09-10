El preocupante motivo por el que la mamá de Tini no habla: la fuerte revelación de Yanina Latorre

Cómo fue la llegada de la mamá de Tini Stoessel al país

Mariana Muzlera regresó a la Argentina en medio del fuerte revuelo que atraviesa la familia Stoessel y su llegada al país no pasó inadvertida. La mamá de Tini arribó al aeropuerto y fue abordada por el cronista Alejandro Guatti, quien intentó obtener algunas declaraciones sobre la situación familiar.

Sin embargo, Mariana eligió no detenerse y mantuvo un absoluto silencio frente a las preguntas de la prensa. La mujer evitó hacer comentarios sobre el conflicto con su hija y continuó su camino sin brindar ningún tipo de explicación.

De esta manera, la llegada de Mariana a la Argentina estuvo marcada por su llamativo silencio, en un momento de máxima exposición para la familia y mientras crecen las versiones sobre la interna con Tini.