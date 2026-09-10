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El preocupante motivo por el que la mamá de Tini no habla: la fuerte revelación de Yanina Latorre

Yanina Latorre contó detalles del momento que atraviesa Mariana Muzlera, en conflicto con su hija Tini Stoessel, luego de que se negara a hablar con la prensa a su llegada a la Argentina.

10 sept 2026, 20:35
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El preocupante motivo por el que la mamá de Tini no habla: la fuerte revelación de Yanina Latorre

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Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel, regresó al país desde Miami y mantuvo un llamativo silencio ante la prensa. La mujer fue abordada por Alejandro Guatti en Intrusos (América TV), que intentó obtener alguna declaración sobre el conflicto que atraviesa la familia, pero evitó responder las preguntas y prefirió no hacer comentarios al respecto.

Su actitud llamó especialmente la atención por el contexto que rodea a la familia Stoessel y por las distintas versiones que comenzaron a circular. En medio de este escenario, Yanina Latorre contó en SQP (América TV) que accedió a información sobre los motivos que explicarían el particular silencio de Mariana y reveló qué habría detrás de su decisión de no hablar públicamente.

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"Mariana está angustiada. Dice que no es normal el ensañamiento y las mentiras. Alejandro ni a sus mejores amigos les contesta los mensajes. Todo lo que dicen de los gastos se lo manda a los abogados", leyó al aire mensajes que le habían enviado.

En ese contexto, Yanina reaccionó y dejó en claro que no todo tiene que ver con filtraciones y mentiras que se inventan en los medios de comunicación: "Lo que tendría que entender Mariana es que el tema de los gastos lo contó el entorno de Tini. Tendrían que resolverlo con la hija. El ensañamiento y hostigamiento más que de los medios que recogimos, es lo que está contando Tini".

Cómo fue la llegada de la mamá de Tini Stoessel al país

Mariana Muzlera regresó a la Argentina en medio del fuerte revuelo que atraviesa la familia Stoessel y su llegada al país no pasó inadvertida. La mamá de Tini arribó al aeropuerto y fue abordada por el cronista Alejandro Guatti, quien intentó obtener algunas declaraciones sobre la situación familiar.

Sin embargo, Mariana eligió no detenerse y mantuvo un absoluto silencio frente a las preguntas de la prensa. La mujer evitó hacer comentarios sobre el conflicto con su hija y continuó su camino sin brindar ningún tipo de explicación.

De esta manera, la llegada de Mariana a la Argentina estuvo marcada por su llamativo silencio, en un momento de máxima exposición para la familia y mientras crecen las versiones sobre la interna con Tini.

En pocas palabras

  • Mariana Muzlera: La madre de Tini Stoessel fue abordada por la prensa al regresar al país y evitó hacer declaraciones.
  • Versiones: Yanina Latorre reveló que Muzlera está angustiada y que las versiones sobre gastos se están manejando legalmente.
  • Conflicto familiar: Latorre sugirió que el conflicto de Tini con su entorno es lo que más afecta a su madre.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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