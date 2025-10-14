Bombazo: Maxi López abandonó MasterChef Celebrity y ya se habría elegido a su reemplazante

Qué le pasó a Daniela Christiansson

Daniela Christiansson atraviesa su séptimo mes de embarazo alejada de Maxi López -quien se encuentra participando en MasterChef Celebrity (Telefe)- y al cuidado de la pequeña Elle.

El 14 de octubre informaron tanto en Intrusos (América TV) como en A la Tarde (América TV) que el exfutbolista tuvo que viajar de urgencia a Suiza, por el accidente que sufrió su pareja y que lo hizo público a través de un posteo en Instagram.

“Qué día... Con siete meses de embarazo, vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Supertóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto”, escribió Daniela.

Por suerte, el incidente no tuvo consecuencias graves. “Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok”, aclaró Daniela, buscando calmar a quienes siguen con atención el desarrollo de su embarazo.

“Estoy agotada... la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles —lo típico de los siete meses— todo junto en un mismo día”, compartió cómo transita esta etapa de gestación.

daniela christiansson

El mensaje podría interpretarse como una indirecta hacia López, quien ya lleva tres semanas instalado en Buenos Aires y recientemente decidió prolongar su estadía. El exjugador llegó al país para ver a sus hijos y cumplir con compromisos profesionales, entre ellos su participación en el exitoso programa de cocina.