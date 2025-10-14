El video de Cecilia Insinga llorando desconsoladamente frente a Diego Brancatelli que generó preocupación

Diego Brancatelli y Cecilia Insinga disfrutan de unos días de vacaciones familaires en Ushuaia y en medio del descando y recorrida por el maravilloso paisaje del lugar se dio un momento de profunda emoción que quedó registrado en un video.
Diego Brancatelli compartió un video de su esposa Cecilia Insinga envuelta en llanto en medio de las vacaciones familiares en Ushuaia. ¿Qué pasó? Enterate.
El periodista grabó a su esposa llorando desconsolada y alertó a todos sus seguidores en redes sociales. Sin embargo, el motivo del llanto de su colega era de total emoción por un motivo en particular y que tiene que ver con la posibilidad del club Racing de obtener la Copa Libertadores.
El periodista compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se puede ver un almuerzo junto a Insinga durante las vacaciones, quien no pudo evitar estallar en llanto al hablar sobre este tema y la ilusión de que el club de sus amores pueda sortear la semifinal contra el Flamengo de Brasil y así llegar a la final del máximo certamen sudamericano.
Cuando Diego Brancatelli le preguntó por qué se largó a llorar de esa manera, su esposa le dijo: “Estábamos hablando que Racing gane la final de la Libertadores, yo me muero".
"¿Te emocionas antes de jugarla?", le consultó el periodista. Y ella comentó con lágrimas en sus ojos y casi sin poder hablar: "Vamos a llegar y me muero de amor, de la emoción, de todo”.
“¿Entienden el amor de esta mujer por Racing? Hablando de Costas, Zuculini, la Libertadores... se emocionó de soñar levantando la copa. ¡Vamos a llegar!”, expresó Brancatelli poniendo en contexto el sentimiento de su esposa para con su equipo y deseando que se cumpla su sueño.
Y ella luego aclaró el diálogo futbolero: "La charla arrancó por la conferencia de prensa de Costas cuando dice que Zucu es su reemplazo porque siente y vive Racing como él, como todos los que amamos este club. Y bueno, resto es amor puro".
Luciana Elbusto se cruzó con Diego Brancatelli y su esposa Cecilia Insinga en los Premios Martín Fierro de Televisión después del escándalo tiempo atrás que estalló en los medios.
Según trascendió, Elbusto intentó captar su atención en todo momento en los pasillos del Hotel Hilton y esta curiosa actitud de la periodista no pasó desapercibida para el resto de los presentes en el evento.
Yanina Latorre detalló en su programa Sálvese Quien Pueda (América TV) que Elbusto estuvo toda la noche estuvo con una actitud de llamar la atención de Brancatelli y los medios presentes.
"Esta piba los rondó toda la noche. Muy incómoda ella. Iba, daba vueltas", expresó la conductora. Y agregó picante: "Buscaba la nota, que salga en portales. En un momento, Brancatelli y la mujer fueron al puestito a sacarse fotos y ella fue por atrás. Les desfilaba adelante. Ya está, se terminó".
Lejos de quedar allí su comentario hacia la panelista, Yanina sentenció el gran escándalo que involucró a los periodistas meses atrás: "Una cosa es generar una polémica, pero estos dos están casados. Ya está".