El video de Cecilia Insinga llorando desconsoladamente frente a Diego Brancatelli que generó preocupación

"¿Te emocionas antes de jugarla?", le consultó el periodista. Y ella comentó con lágrimas en sus ojos y casi sin poder hablar: "Vamos a llegar y me muero de amor, de la emoción, de todo”.

“¿Entienden el amor de esta mujer por Racing? Hablando de Costas, Zuculini, la Libertadores... se emocionó de soñar levantando la copa. ¡Vamos a llegar!”, expresó Brancatelli poniendo en contexto el sentimiento de su esposa para con su equipo y deseando que se cumpla su sueño.

Y ella luego aclaró el diálogo futbolero: "La charla arrancó por la conferencia de prensa de Costas cuando dice que Zucu es su reemplazo porque siente y vive Racing como él, como todos los que amamos este club. Y bueno, resto es amor puro".

cecilia insinga llanto video grabado por diego brancatelli

La polémica actitud de Luciana Elbusto con Diego Brancatelli en los Premios Martín Fierro

Luciana Elbusto se cruzó con Diego Brancatelli y su esposa Cecilia Insinga en los Premios Martín Fierro de Televisión después del escándalo tiempo atrás que estalló en los medios.

Según trascendió, Elbusto intentó captar su atención en todo momento en los pasillos del Hotel Hilton y esta curiosa actitud de la periodista no pasó desapercibida para el resto de los presentes en el evento.

Yanina Latorre detalló en su programa Sálvese Quien Pueda (América TV) que Elbusto estuvo toda la noche estuvo con una actitud de llamar la atención de Brancatelli y los medios presentes.

"Esta piba los rondó toda la noche. Muy incómoda ella. Iba, daba vueltas", expresó la conductora. Y agregó picante: "Buscaba la nota, que salga en portales. En un momento, Brancatelli y la mujer fueron al puestito a sacarse fotos y ella fue por atrás. Les desfilaba adelante. Ya está, se terminó".

Lejos de quedar allí su comentario hacia la panelista, Yanina sentenció el gran escándalo que involucró a los periodistas meses atrás: "Una cosa es generar una polémica, pero estos dos están casados. Ya está".