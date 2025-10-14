Polémica: filtran los tremendos videos que Rusherking subió a “mejores amigos” en Instagram

Después de casi dos años en pareja, en junio de este año Rusherking anunciaba oficialmente su separación de Ángela Torres y decidió concentrarse en su carrera musical.
Durante el fin de semana, el cantante habría realizado una fiesta en su casa y la filtración de imágenes privadas desató un verdadero escándalo que ahora tiene Rusherking en el ojo de la tormenta. Mirá.
Pero hete aquí que lejos de trascender por sus canciones o sus presentaciones, en las últimas horas el joven influencer quedó nuevamente en el ojo de la tormenta por una más que polémica imágenes que se filtraron desde su propia cuenta de Instagram.
Lo cierto es que el fin de semana pasado, el cantante habría organizado una multitudinaria fiesta en su casa, tras lo cual habría compartido algunas imágenes de la controvertida fiesta en su lista de "Mejores amigos" de la mencionada red social, por lo que sólo unos pocos usuarios tuvieron acceso a esas fotos y videos que dejaron en evidencia el descontrol de aquella noche.
Pero ocurre que evidentemente alguno de los contactos de la famosa lista de "Mejores amigos", habría difundido varios de esos videos que no tardaron en viralizarse al cabo de unos pocos minutos en el ciberespacio.
Así, en la red social X (ex Twitter), el usuario La Tía Sebi compartió un clip y le consultó a Ángel de Brito: “LAM... Rusherking subió esto a mejores amigos (en Instagram). ¿Está saliendo con la streamer Cam Nair?”.
En las imágenes en cuestión, se lo ve al ex de Ángela Torres muy cerca de la influencer en una evidente fiesta privada.
En tanto, Fede Bongierno también compartió otra postal de Rusherking abrazado a dos chicas, y deslizó picante: “Qué tranqui el finde de Rusherking”, así como también publicó el mensaje de WhatsApp que le hicieron llegar con la delatora fotografía que reza: “Escándalo y polémica. Rusherking y otros famosos, descontrolados en un after en su casa. Todos locos”.
Tras varios meses de altibajos y una crisis que los había dejado al borde de la separación a fines del año pasado, finalmente Ángela Torres y Rusherking pusieron punto final a su historia de amor en mayo, aunque recién confirmaron la ruptura públicamente en junio.
En un principio, la actriz y cantante se mostró afectada y compartió mensajes melancólicos en redes sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo, logró recomponerse y recuperar su habitual energía. Retomó sus compromisos laborales y hasta se la vio muy relajada, disfrutando de una noche en un boliche junto a Franco Masini, su ex, con quien habría tenido un amistoso acercamiento.
A fines de agosto, ya más serena, Ángela participó de una entrevista con Matías Martin en Urbana Play, donde habló abiertamente de su vida personal y reveló que fue Rusherking quien decidió terminar el noviazgo. Sin rencores ni dramatismo, reconoció que lo tomó con madurez: “Siempre soy yo la que deja, pero esta vez me dejaron y le agradezco muchísimo”, confesó entre risas.
Durante la charla, Torres también reflexionó sobre su experiencia amorosa y sorprendió con una revelación: “Desde los 15 años siempre estuve en pareja, así que esto de estar sola es todo un récord para mí. Hace tres meses que estoy soltera y se los juro por Dios. Tuve cuatro novios: uno de seis años, otro de dos, y así…”, detalló con sinceridad.
Más adelante, en medio del intercambio con Clemente Cancela en Todo pasa, la artista reconoció que algunas de sus historias sentimentales se prolongaron más de lo que deberían. “Hay relaciones a las que les sobra un añito, a veces. Y otras que no tendrían que haber existido, pero eso lo ves después”, afirmó con franqueza.
Finalmente, Ángela Torres concluyó con una reflexión que pareció aludir a su vínculo con el cantante: “A veces, estando ahí, ya sabés que algo no funciona, pero igual te cuesta irte”, dijo, dejando entrever que el cierre, aunque inevitable, fue también liberador.