Polémica: filtran los tremendos videos que Rusherking subió a “mejores amigos” en Instagram

Así, en la red social X (ex Twitter), el usuario La Tía Sebi compartió un clip y le consultó a Ángel de Brito: “LAM... Rusherking subió esto a mejores amigos (en Instagram). ¿Está saliendo con la streamer Cam Nair?”.

TW fiesta Rusherking publicada en mejores amigos

En las imágenes en cuestión, se lo ve al ex de Ángela Torres muy cerca de la influencer en una evidente fiesta privada.

En tanto, Fede Bongierno también compartió otra postal de Rusherking abrazado a dos chicas, y deslizó picante: “Qué tranqui el finde de Rusherking”, así como también publicó el mensaje de WhatsApp que le hicieron llegar con la delatora fotografía que reza: “Escándalo y polémica. Rusherking y otros famosos, descontrolados en un after en su casa. Todos locos”.

TW Fede Bongiorno sobre fiesta privada Rusherking

Qué reveló Ángela Torres sobre Rusherking luego de varios meses de su ruptura

Tras varios meses de altibajos y una crisis que los había dejado al borde de la separación a fines del año pasado, finalmente Ángela Torres y Rusherking pusieron punto final a su historia de amor en mayo, aunque recién confirmaron la ruptura públicamente en junio.

En un principio, la actriz y cantante se mostró afectada y compartió mensajes melancólicos en redes sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo, logró recomponerse y recuperar su habitual energía. Retomó sus compromisos laborales y hasta se la vio muy relajada, disfrutando de una noche en un boliche junto a Franco Masini, su ex, con quien habría tenido un amistoso acercamiento.

A fines de agosto, ya más serena, Ángela participó de una entrevista con Matías Martin en Urbana Play, donde habló abiertamente de su vida personal y reveló que fue Rusherking quien decidió terminar el noviazgo. Sin rencores ni dramatismo, reconoció que lo tomó con madurez: “Siempre soy yo la que deja, pero esta vez me dejaron y le agradezco muchísimo”, confesó entre risas.

Durante la charla, Torres también reflexionó sobre su experiencia amorosa y sorprendió con una revelación: “Desde los 15 años siempre estuve en pareja, así que esto de estar sola es todo un récord para mí. Hace tres meses que estoy soltera y se los juro por Dios. Tuve cuatro novios: uno de seis años, otro de dos, y así…”, detalló con sinceridad.

Más adelante, en medio del intercambio con Clemente Cancela en Todo pasa, la artista reconoció que algunas de sus historias sentimentales se prolongaron más de lo que deberían. “Hay relaciones a las que les sobra un añito, a veces. Y otras que no tendrían que haber existido, pero eso lo ves después”, afirmó con franqueza.

Finalmente, Ángela Torres concluyó con una reflexión que pareció aludir a su vínculo con el cantante: “A veces, estando ahí, ya sabés que algo no funciona, pero igual te cuesta irte”, dijo, dejando entrever que el cierre, aunque inevitable, fue también liberador.