Nicolás Grosman habló tras su escandalosa separación de Florencia Regidor: "Me sentí injustamente criticado"

"Ustedes ya saben lo que se estuvo hablando, todo lo que pasó, todo lo que yo termino también compartiendo. Una foto que termina confirmando que a través de mucho desgaste, yo nunca compartía muchas cosas por respeto a lo que son los vínculos privados, en un determinado momento yo ya estaba solo", siguió.

Más adelante, el coach de fitness remarcó: "Yo no lo quería hacer público. Yo termino compartiendo las cosas porque otra persona termina subiendo de manera equivocada, o sea compartiendo algo que no era".

"Por eso, yo me sentí injustamente criticado. Se compartieron cosas que no eran como las dijeron, como fueron. Se hizo lo que pudo. No explayo más por respeto a más gente que está también involucrada", cerró.

Cabe recordar que Regidor había hecho un descargo en las redes donde acusaba a Nicolás de infidelidad. A todo esto, se había sumado el tuit de Federico 'Manzana' Farías donde revelaba que Grosman y Maidana se habían besado en un viaje a Uruguay.

Embed

Mauro Dalessio contó con quién sale tras ser involucrado en la separación de Flor Regidor y Nico Grosman

Mauro Dalessio reveló quién es su nuevo amor tras estar involucrado en un supuesto romance clandestino con Florencia Regidor en su separación de Nicolás Grosman, algo que quedó totalmente desmentido tras la aparición de unos supuestos chats que lo involucraron en el escándalo.

El ex participante de Gran Hermano 2023 estuvo en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, y contó por primera vez que está saliendo con alguien.

“Se dice que estuve con Flor porque somos muy amigos y estuvimos muy pegados cuando ella salió de la casa y Nico estaba adentro. Y porque tenemos un humor similar, a los dos nos importa muy poco todo”, explicó el ex rugbier.

Embed

Y remarcó sincero: “Yo siempre dije que ella (por Florencia Regidor) era la piba que más me gustaba de la casa. Ahí yo me recontra tiré en lance, pero yo estoy en otra”.

Ante esta revelación y las preguntas de las panelistas, Mauro Dalessio reconoció con quién se está conociendo: “Estoy saliendo con una chica que es de mi ambiente y me está haciendo bien".

A lo que Paula Varela le preguntó: “¿Cuál es tu ambiente?”. Y Mauro, quien dentro del reality tuvo un romance con Furia, contestó entre risas: “Es amiga de amigos míos”.