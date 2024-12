Noe Antonelli destrozó a Nancy Pazos con una frase letal: "Es una persona que..."

Noe Antonelli mencionó que se caracteriza por la confrontación. “Nancy siempre fue igual, es su carácter. No le entran las balas, y me hice más fuerte gracias a ella. Me he ido llorando, la he pasado mal, he sufrido. Es una persona que todo el tiempo me ataca para ver cómo me defiendo”, agregó.

“No es que la pasé mal, pero no soy una persona que tenga tanta facilidad para el conflicto. Nancy no para. Es muy inteligente para ser mala", agregó.

Al finalizar, Noe Antonelli usó una frase letal para referirse a su compañera. "No conozco persona más mala, Nancy es mala con todos”, remató.

Nancy Pazos ninguneó a Noe Antonelli y tuvieron un fuerte cruce: "Es una opinión de TikTok"

Este lunes en A la Barbarossa (Telefe) se vivió un incómodo momento cuando la periodista Nancy Pazos ninguneó a su compañera Noelia Antonelli y esto generó un fuerte cruce en vivo.

Todo sucedió en el marco de una charla sobre la actualidad del país, mientras analizaban la entrevista que el presidente Javier Milei hizo con TN de Noche.

"Tengo una familia que trabaja en la industria textil. Hoy, para fabricar en la industria textil, todo es importado. Entonces, digo, estamos ajustando, por un lado, pero desajustando por otro porque si vos tenés que comprar la tela, los géneros, los hilos, los apliques, y cualquier cosa que compres para la industria textil, lo tenés que comprar afuera", comentó Noelia.

Tras su declaración, Nancy intervino y opinó: "Cuando él habla de que quiere volver a la Argentina de principios del siglo pasado, es una Argentina no industrializada, más allá de que ni las mujeres votaban, pero no importa".

"Estamos en otro mundo, Nancy. Hoy hay otras profesiones, hay otras cosas para hacer, hay otras salidas laborales, hay otros recursos del país. No sé si Argentina es un buen país para producir ropa. Tal vez, a lo mejor, hay que producir otras cosas. ¿Por qué haces esa cara?", contestó Antonelli.

Ante esto, sin filtro, Pazos aseguró: "Porque, en mi opinión, esa es una opinión de TikTok. Es decir, yo lo que creo, básicamente, es que, en realidad, cuando vos agarrás un país funcionando de determinada manera...".

"¿Tu única manera de discutir es menospreciar al otro? No es de TikTok mi opinión. Te vuelvo a decir, vengo de una familia que trabaja con la industria textil. Desde que nací, me crié entre telas. Si hay algo que no puedes discutir es mi pensamiento respecto a eso", objetó su compañera.

Y siguió: "No digas que el otro tiene una opinión de TikTok. Yo no digo que vos tenés una opinión de TikTok cuando te levantás a la mañana y lees el diario por arriba, porque eso sería menospreciante. No lo hagas".

“Yo opino desde hace treinta años sobre estos temas que conozco. Vos tenés que pensar en un país integral y el trabajo es fundamental", respondió Nancy mientras Georgina trataba de calmar a sus compañeras.