Oriana Junco reveló que mantuvo un romance con Antonio Gasalla

“¿Me hago amiga y empiezo a salir con quién? Esto no lo conté jamás y lo van a amar ¿Sabes con quién? Con Antonio Gasalla, es la primera vez que lo digo”, dijo Oriana.

“Es más, te voy a contar algo que no sabe nadie. Antonio Gasalla vivía en la calle Callao y Sarmiento y yo vivía en Callao y Corrientes. A Antonio lo conozco porque él guardaba el auto en Sarmiento y Callao. Entonces yo, cholula, como lo vi una vez ahí, empecé a ir a comprar comida a la vuelta y ya sabía la hora a la que llegaba porque terminaba de filmar El mundo de Antonio Gasalla. Me hacía el boludo, me ponía gomina y anteojos y todo”, explicó.

Entonces, dio detalles: “Empezamos a charlar y le dije ‘la verdad yo te amo, estaba pasando por acá para verte a vos. Yo sabía que vivía acá'. Y empezamos a entablar una relación, eso fue tres años antes de que yo inaugurara Experiment y me dijera ´tenés un cu** terrible te quiero comer´ y me llevó a su campo. En el año noventa y pico él tenía un campo y ahí empezamos una relación amorosa”.

Si bien no quiso dar más detalle, Junco aseguró que vivieron un gran amor y que lo recuerda con mucho cariño.

Embed

La furia de Antonio Gasalla con A la tarde: "Vayanse a la..."

Durante las últimas semanas, Antonio Gasalla está en boca de todos, ya que desde su entorno aseguran que el actor habría sufrido un robo millonario.

Las personas cercanas a Gasalla estarían convencidos de que el delincuente aprovechó las dificultades de memoria que tiene el actor. De hecho, debido a ese estado de salud, el artista se mantiene alejado de los medios por su propia voluntad.

Lo que sucedió hace diez días es que una de las empleadas que trabaja con el artista vio un camión de mudanzas llevándose los muebles del departamento perteneciente a Gasalla. Días después, se encendieron las alarmas cuando dieron cuenta de que faltaban escrituras y las sospechas se dirigieron a unas visitas que llegaron antes.

Este viernes, el ciclo A la tarde (América) fue a buscar al capocómico para preguntarle por este tema y cuando todo parecía que iba bien, terminó de la peor manera. Es que Antonio descargó su furia con el notero del programa.

"¿Cómo estás? ¿cómo te sentís?", consultó el periodista. "Estoy bárbaro", respondió Antonio.

Sin embargo, lo que pasó después descolocó a todos. "¿Encontró las tres escrituras que habrían estado perdidas o que habrían desaparecido?", fue la siguiente pregunta.

"¡Ay, mirá los nenitos! ¡Qué lindos!", contestó Gasalla, esquivando el tema notoriamente.

Ya llegando a la puerta de su departamento, el notero dijo: "¿Vendieron la casa? ¿por qué sacaron el cartel de venta?

Esto parece que enfureció a Antonia Gasalla, ya que insultó al periodista de A la tarde. "Vayanse a la c... de su madre", dijo mirando a cámara y repitiéndolo una vez más mientras entraba a su edificio.