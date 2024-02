Otro escándalo para More Rial: se supo en qué gastaba la plata que le daba su padre

En este contexto más que complicado para Morena, en las últimas horas apareció una mujer de nombre Gisela, quien dice haber sido la sacerdotisa de la hija de Rial, haber hecho "trabajos" para ella y reveló en qué gastaba el dinero que recibía del periodista.

more rial jorge nieto 1.jpg

“El último trabajo que me pidió, al que no accedí, era que quería reventar al padre y que no esté más con nadie y que nadie quiera estar con él, que no pueda volver a tener una pareja estable”, aseguró la mujer entrevistada en el programa Gossip (Net TV).

Al tiempo que confió que Jorge Rial "la dejó de ayudar por todas las cosas en las que ella se metió. Muchas veces hemos estado hablando por videollamada con ella y llamó al padre que, en ese momento, la ayudaba económicamente, le pagaba el departamento y la ayudaba en los gastos del jardín del nene, pero ella lo trataba mal. Se gastaba toda la plata en brujería”.

Por último, esta persona apuntó contra More Rial remarcando que no se ocupaba de su hijo Francesco: “No lo mandaba a la escuela y vivía todas las noches de joda. Es una persona que no está bien psicológicamente, yo no solamente hice de bruja con ella, sino que otras veces hice de psicóloga, traté de encaminarla y ayudarla”.

Embed

La angustia de More Rial por no tener un lugar para vivir y estar lejos de su hijo

Hace unas semanas se conoció públicamente que More Rial no estaría pasando por su mejor momento ya que no tendría una vivienda fija para vivir con su hijo Francesco.

Lo cierto es que en charla con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, la hija de Jorge Rial se refirió a este problema que enfrenta al alquilar de manera temporaria y no poder instalarse en un lugar fijo con su hijo.

“Estoy viviendo en Córdoba. No lo tengo al nene todavía pero estamos en eso, obvio lo extraño”, explicó la hija del periodista. “¿Lo extrañas a tu hijo?”, le preguntó el cronista. Y la joven respondió: “Si, obvio, obvio que lo extraño. Es lo único que yo tengo”.

Embed

“¿Es verdad que estás sin hogar? Viviendo medio a la deriva...”, le preguntaron a More. Y ella aclaró: “No es que estoy a la deriva pero sí alquilo departamentos temporarios y no tengo un lugar fijo para poder vivir”.

Y justificó: “Eso me hace no poder tener al nene todos los días, porque si cada una semana tengo que cambiarle el lugar al nene le estás haciendo un daño".

"Por ende decidimos que hasta que yo no pueda resolver esta situación el nene no va a estar conmigo”, finalizó Morena Rial.