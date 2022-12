Otro tremendo mensaje del hermano de Mauro Icardi contra Wanda Nara

A los minutos de publicar la primer historia, con una foto de Wanda sin retoques estéticos, la borró, y aseguró luego en otra: “Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale!”.

guido icardi wanda nara 3.jpg

Después subió otra historia a la red social, reafirmando lo que piensa: "Digan lo que digan, es un asco. La hipocresía, a ver si me denuncia por decir lo que pienso a mi también, ah no que no me saca un euro".

Lo cierto es que este viernes, Guido Icardi volvió a la carga contra Wanda Nara con otro tremendo mensaje en Instagram: "Separó una familia. Nos trató de muertos de hambre. Quiso extorsionar a mi hermana. Quiso manipular a mi madre. Se ríe de todos en nuestra cara? La gente debería saber".

guido icardi wanda nara.jpg

El modo despiste de Mauro Icardi para mostrar que está entero

Después de que Guido, el hermano de Mauro Icardi, irrumpiese en las redes sociales con tremendos mensajes defenestrando a su ex cuñada Wanda Nara justo cuando la rubia decidió mostrarse públicamente con L-Gante para dejar claro que su separación del futbolista es un hecho, el futbolista volvió a dar señales de vida a través de la virtualidad.

Lo cierto es que el entorno de la empresaria afirma y repite hasta el cansancio que el futbolista está obsesionado con recuperar a la madre de sus hijas y no acepta la separación.

Así como también que las muestras públicas de Wanda con el cantante urbano, lo tendría devastado en un pozo depresivo recluido en la casa de su padre en Rosario.

Así las cosas, anoche, y tras los durísimos posteos de su hermano Guido contra Wanda por su estado anímico, que luego borró la mayor parte de ellos, Mauro intentó mostrarse entero frente al mundo.

De esta manera, el jugador del Galatasaray subió una storie a su cuenta de Instagram donde puede verse una copa de vino junto a un par de palitos de sushi cruzados sobre un plato de madera salpicado por unas gotitas de salsa de soja.

Mientras tanto, lejos de él, Wanda Nara posaba radiante frente a las cámaras fotográficas de una campaña publicitaria para un casino mientras logra su objetivo: humillar públicamente a Icardi, para hacerle sentir en carne propia lo que ella vivió el año pasado tras su historia con la China Suárez.