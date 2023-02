Pablo Echarri, desilusionado con Alberto Fernández: "¡No me representa!"

"¿Esperabas más de este Gobierno?", le preguntó la colega Tatiana Schapiro en el portal Infobae. Y Pablo se animó a detallar: "Yo creo que este Gobierno tuvo un capital político inicial que no ha sabido aprovechar en todo su esplendor para poder generar algunas transformaciones que el sector de la población que lo votó esperaba. Y lo votó por esa razón".

Y agregó: "Creo que una forma de manejar el poder y de avanzar, en la que muchos aspectos no comparto, con pandemias de por medio y el desgaste político consecuente, y todo el desgaste político que tiene cualquier Gobierno, le trajo como consecuencia e hizo que no me representara en su totalidad".

Echarri reconoce que más allá de la crítica sabe dónde está parado en sus convicciones y siempre reconoce de qué lado está el adversario y qué intereses representa.

"De todas formas soy muy pragmático en ese sentido: yo sé dónde está el adversario. Siempre sé dónde está el adversario. A mi me pueden cambiar de nombre, de cara pero yo sé los valores y principios que representan los distintos postulantes políticos en las distintas fuerzas", expresó.

Y finalizó: "Yo puedo criticar al Gobierno al que voté, pero sé dónde está el adversario".

Pablo Echarri enfrenta un delicado problema de salud que lo podría bajar del escenario

Pablo Echarri es siempre noticia, sea por sus logros actorales o gustos políticos. Pero por estos días, la información que circula es que el marido de Nancy Dupláa atraviesa una dolencia física, que casi lo baja del escenario.

Así lo aseguró la sección La Pavada, de Diario Crónica, donde informaron que el actor y productor tiene una vértebra desplazada que le genera fuertes dolores, y ha puesto en duda su continuidad en la obra.

Dado que el artista tiene que cumplir con su labor en Art, la obra que protagoniza junto a Fernán Mirás y Mike Amigorena, sobre las tablas del Multitabaris, decidió hacerse un bloqueo en la zona afectada para poder trabajar con tranquilidad.

Se desconoce cómo le sucedió este desplazamiento, pero Pablo Echarri está siendo controlado por sus médicos para ver cómo continúa.

Mientras tanto, se encuentra enfocado en sus proyectos laborales como actor, así como también en su posible cargo político que había anunciado tiempo atrás.

Semanas atrás, el actor argentino políticamente activo y declarado militante peronista afín a las políticas de Cristina Kirchner, fue uno de los primeros en condenar el atentado a la Vicepresidenta y pedir por la paz social.