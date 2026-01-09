La picante frase de Martita Fort que reavivó la feroz interna familiar: "Que no sea tan..."

Y agregó: "Mi viejo quiso que empiece en el área de comercialización y para estar mirando el techo realmente no me interesa ni ocupar un puesto en el directorio, ni es por un tema de plata, ni por sueldo. Es más, yo estaba dispuesto a ir directamente por comisión de los contratos de venta que yo cierre. No les interesa, ni siquiera fue una negativa, me mandó un telelgrama de despido".

En tanto, dejó en claro que no quiere ser mediático con este tema y siempre trabajó en otros rubros: "Dicen que quiero ser famoso y yo tengo un espíritu más emprendedor que artístico. Siempre fui muy ambicioso y quise siempre más si bien tenía todo cubierto por demás de lo básico. Por eso me dedicaba a entrenar gente, ser DJ, organizar fiestas, tuve un montón de trabajos en Miami. Que me tilden de vago la verdad me resbala".

Tras su firme relato, quien le respondió a John Fort en un programa de streaming fue la propia Marta Fort quien aclaró: "Discordias pero porque es una empresa familiar que obviamente es complicada. Aparte yo me he cansado de tener distintas reuniones de directorio con distintas personas y nunca me llamó él".

Y arremetió directamente contra su primo: "Se queja de que no lo escuchamos pero a mí no me mandó nada, a Felipe tampoco y a mi otro tío tampoco... ¿No le está yendo bien con los suplementos? Que no sea tan cocorito, que se siente en la silla".

El crudo balance de Marta Fort para despedir el 2025: dudas, tristeza y depresión

Marta Fort, hija de Ricardo Fort, se refirió a los distintos estados que atravesó a lo largo del 2025 donde pasó por momentos de "dudas, tristeza y depresión".

Fue a través de sus historias de Instagram donde la joven compartió con total sinceridad cómo vivió el año a nivel personal y los diferentes pasajes que transitó.

“Este año estuvo lleno de cambios y emociones. Fue el año en el que más maduré y crecí como persona. Me animé a enfrentar problemas y conversaciones que antes temía o evitaba. Disfruté mucho, me reí, viajé y sentí. También hubo momentos de dudas, tristeza y depresión”, comentó la hermana de Felipe.

Y cerró reflexiva: “Aun así, todo lo que me pasó este año me dejó una enseñanza. Cada experiencia, incluso las difíciles, fueron para bien. Gracias a todas las personas que me acompañaron y fueron parte de este proceso. Fue un año intenso, un poco explosivo, pero necesario. Y, al final, un buen año. No puedo esperar a ver qué me depara el 2026”.