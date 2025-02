Pampita contó qué trabajo no volvería a hacer en el medio: "Nunca más"

“Caro, si se concreta el Bailando ¿Ya te llamaron? ¿Tuviste alguna charla? ¿Hablaste algo con alguno?“, quiso saber el conductor. ”No me llamaron, pero siempre me logran convencer. Viste que al principio uno dice ‘No sé si lo voy a hacer’ y ahí te hablan hasta que lo logran. Pero todavía no me llamaron", precisó la diosa de las pasarelas.

Al referirse a la competencia, Pampita aclaró que lo que sí no aceptaría es estar como participante. “No, nunca más en la vida”, advirtió.

Y remató: “Bailan chicas de 20 años, que pueden ensayar 8 horas al día, que el cuerpo tiene una elasticidad increíble, yo ya estoy medio oxidada".

Trascendió la terrible macumba de Pampita contra alguien que la humilló: "En la heladera"

Abigail Lucero, prima política de Pampita, sorprendió al contar un detalles que le llamó la atención cuando la modelo estaba en pareja con Martín Barrantes.

“Mi tía es brasilera. Yo vi una cosa... Cuando se separó de Barrantes, vi un muñeco en la heladera, congelado, pinchado”, reveló en A la tarde (América TV).

La prima de la diosa de las pasarelas señaló a su tía como la mujer que habría realizado ese "trabajo". "Carolina no tiene nada que ver con lo que haga mi tía", aclaró.

"Mi tía, en el afán de creer en eso y protegerla, como mamá luchadora y leona, quizá lo hizo, de esa manera, como pudo", añadió.

Cuando le preguntaron si su tía habría hecho lo mismo cuando Pampita estaba con Benjamín Vicuña, la respuesta de Abigail fue tajante. “A Vicuña, lo quería mucho Thania. Es el papá de los nietos. Thania no es mala, ha hablado maravillas de Benjamín”, sentenció.