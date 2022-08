Los explosivos chats de la China Suárez a Mauro Icardi, que desencadenaron el divorcio con Wanda Nara

Embed

El mensaje que le habría mandado la China Suárez a Mauro Icardi, y que hizo estallar la bomba de su matrimonio con Wanda, decía: “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo.... En alguna parte del mundo donde no te conozcan".

En abril de este año, en LAM (América TV), también dieron a conocer que la actriz le seguía escribiendo al ex jugador del Inter. Según indicó Yanina Latorre -amiga y confidente de Wanda- en el programa de Ángel de Brito, la actriz seguía conversando con el futbolista.

En aquel momento, la angelita comentó que La China tenía previsto asistir a un evento en Europa y, al parecer, iba a intentar aprovechar la ocasión para encontrase con el jugador. "El 27 de abril, La China va a Europa para participar de los Premios Platino. Se queda hasta 3 de mayo", fueron las palabras de la panelista.

En los chats que se filtraron en los medios, la actriz le decía a Icardi que su relación con Wanda iba a terminar. "Yo sé que cuando pase el tiempo, te vas a terminar separando", anticipaba la ex de Benjamín Vicuña en los mensajes que intercambiaba con el futbolista.

wanda-nara.jpg

El mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara

Tras los intensos rumores de nueva crisis, Wanda Nara y Mauro Icardi se separaron. La bomba estalló el miércoles por la noche cuando en LAM (América TV), Ángel de Brito compartió un explosivo audio, en el cual la rubia en el que afirma que vino a Argentina a iniciar los trámites de divorcio del padre de sus hijas.

Claro que por esas horas el futbolista, del otro lado del Atlántico, dormía pero no tardaron más de un par de minutos en explotarle su teléfono celular con las declaraciones de su esposa sobre el futuro de su relación, por lo que esta mañana tomó cartas en el asunto.

image.png

En su cuneta de Instagram, Icardi publicó una frase, que claramente hace alusión a lo que se conoció en las últimas horas. "No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen", dice el posteo. Aunque eso no fue todo. En otra otra historia, escribió: "Toma la seguridad en tu móvil".