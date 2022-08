La fuerte respuesta de Benjamín Vicuña sobre si va a protagonizar una película con Pampita

“Por supuesto. ¿Por qué no?”, señaló el actor a LAM.

“Ni siquiera es por la incomodidad. A veces porque también el foco se pone en otro lugar. Esa decisión de trabajar o no con ex, tiene que ver con que tal vez el proyecto exige que el foco se ponga en el tema”, explicó junto a Laurita Fernández y Rafael Ferro, sus compañeros de la obra El método Grönholm.

“Por ahí uno tiene que sacrificar y decir ‘prefiero en esta no estar’ porque se desvía el tema, más allá de la incomodidad o de la comodidad o de si terminaste bien o mal”, sumó.

“Yo sé que no nos van a creer, pero lo que buscamos es que nuestro trabajo hable por nosotros. Cuando uno hace una película lo que buscamos es que se hable de la historia, lo mismo con una obra de teatro. Trabajar con un ex no ayuda mucho en ese sentido”, concluyó.

¿Pampita y Benjamín Vicuña volverán a trabajar juntos, a siete años de su separación?

Este miércoles en LAM (América TV), Pía Shaw reveló que, en medio de un año cargado de trabajo, Pampita avanza con un proyecto, que la tendrá como protagonista en la pantalla grande.

"Vuelve al cine. Le ofrecieron hacer una comedia romántica. Juli Novarro, su amiga, va a ser productora. Es una realización de Pampa Films", detalló la panelista en el ciclo de Ángel de Brito.

Lo más curioso del proyecto es que quieren que Benjamín Vicuña sea el co-protagonista. "La idea de los productores es que estén juntos, Pampita y Vicuña", añadió Pía.

La angelita precisó que la propuesta va tomando forma. "Empiezan ahora con los guiones, pero las grabaciones serían para el próximo año porque en breve ella arranca con la segunda temporada de El hotel de los famosos", concluyó.