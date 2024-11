Pampita reaccionó tras los dichos de la madre de Moritán y se pudrió todo

Lejos de mostrarse indiferente, Pampita reaccionó ante las declaraciones de su ex suegra y en el programa de Karina Mazzocco dieron detalles acerca del accionar de la modelo.

Mamá de Roberto García Moritán

“Pampita estaba viendo, porque estaba en una producción comercial, e interrumpió todo para ver la nota. Aseguran que en ese momento fue cuando inmediatamente llamó a Roberto”, contó Luis Bremer.

Durante la comunicación, Pampita planteó: “¿En qué quedamos? ¿Cuál fue nuestro acuerdo?”. “Parece que Roberto repensó esto y llamó a la madre”, continuó Bremer.

"En cuanto a ese supuesto acuerdo, lo que me dicen del entorno, y viene de los dos lados, es que se pudrió todo. Después de la nota se pudrió todo entre Pampita y Roberto García Moritán”, agregó Daniel Ambrosino.

Además, reveló: "A mi me escribió Roberto molesto con la nota, no le gustó. No quería que la madre hable. Sabe que puede decir las cosas que dijo y mucho más".

Embed

#ALaTarde" />

La mamá de Moritán le provoca miedo a Pampita por lo que aún no contó de la separación

La separación de Pampita y Roberto García Moritán sigue dando que hablar, y más aún después de la polémica charla que tuvo la modelo en el living de Susana Giménez durante el fin de semana.

Así las cosas, quien volvió a la carga fue Lucia Fernández Llanos, madre del ex Ministro, que en una nota con A la Tarde (América TV) se mostró amenazante contra la modelo.

"Es verdad que me dijo eso. Tengo todo grabado. Yo la quiero pero es muy dura. Ella elige el silencio para destruirlo", fueron las palabras de Lucía cuando recién se supo de la separación.

Ahora, pasadas algunas semanas, advirtió: "Se enojó un poco y le dije que no iba a hablar más. Me estoy cuidando y la estoy cuidando. Estoy cuidando la relación entre ellos, por Anita”

“El tiempo me va a dar la razón, ya está. Yo ya dije todo lo que tenía que decir y la gente se está dando cuenta que no mentí”, aseguró sin ánimos de referirse nuevamente a lo que sucedió entre su su hijo y la modelo.

Por otro lado, habló acerca del presente de Roberto y admitió: “Él está bien, está pasándola como puede, mucho con sus hijos que son su pasión. Está mejor, fue un golpe muy duro y lo hicieron pelota”.