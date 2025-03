Pampita sorprendió al al hablar de la posibilidad de casarse por cuarta vez

Mientras sonaba la marcha nupcial a raíz de una de las consignas del programa, la modelo fue señalada por su compañera Barbie Simons y bromeó: “A Pampita le encanta este tema. Le fascina? lo escucha todos los días en el auto”.

"No, no quiero saber nada", respondió Carolina. Sin embargo intervino Guido Kaczka y deslizó: "¿No te gusta? Es la canción para entrar, como en las novelas".

Por supuesto, esto derivó en un debate sobre la posibilidad de un cuarto casamiento y el conductor insistió: "Si te casaras hoy, ¿no pondrías este tema?". "Si, lo pondría de vuelta", reconoció ella sin descartar un posible casamiento.

Pampita contó qué trabajo no volvería a hacer en el medio: "Nunca más"

En una nota con LAM (América Tv), Pampita sorprendió a todos al confesar cuál es el rol que está convencida no quiere volver a desempeñar en el medio.

En el programa de Ángel de Brito, la modelo y conductora habló sobre la posibilidad de sumarse al jurado del Bailando 2025.

“Caro, si se concreta el Bailando ¿Ya te llamaron? ¿Tuviste alguna charla? ¿Hablaste algo con alguno?“, quiso saber el conductor. ”No me llamaron, pero siempre me logran convencer. Viste que al principio uno dice ‘No sé si lo voy a hacer’ y ahí te hablan hasta que lo logran. Pero todavía no me llamaron", precisó la diosa de las pasarelas.

Al referirse a la competencia, Pampita aclaró que lo que sí no aceptaría es estar como participante. “No, nunca más en la vida”, advirtió.

Y remató: “Bailan chicas de 20 años, que pueden ensayar 8 horas al día, que el cuerpo tiene una elasticidad increíble, yo ya estoy medio oxidada".