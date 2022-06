Pancho Dotto internado de urgencia: tenía un malestar y le detectaron covid

En un audio que le envió al periodista Pablo Montagna para el ciclo Nosotros a la mañana, El Trece, el empresario señaló en medio de su internación: "No me siento muy bien, me querría quedar acá para toda la recuperación... la presión la tenía muy alta y ahora parece que bajó. El COVID es leve... pero así empezó mi contador, que tenía mi edad y la enfermedad terminó con su vida".

pancho dotto 1.jpg

"No le tengo mucho miedo a la muerte pero por ahora, me quiero quedar en este plano. Tengo muchas cosas que arreglar, compartir y vivir", agregó Dotto.

Desde sus historias de Instagram, Pancho compartió cómo pasa estas horas internado y agradeció los mensajes que fue recibiendo de las personas de su círculo íntimo.

pancho dotto.jpg

El fuerte mensaje de Pancho Dotto tras dar positivo de covid

En su cuenta de Instagram, Pancho Dotto compartió un movilizante posteo tras dar positivo al test de coronavirus: "Aquí estoy tratando de recupararme! Siempre les digo que tenemos que disfrutar mucho mucho de cada momento de nuestras vidas. Que nada ni nadie nos quite la posibilidad de ser libres y felices, que no nos roben los sueños ni la alegría de vivir", indicó.

Y agregó con valentía: "Cada uno a su manera, la mía es buscar paz, naturaleza, familia, amigos. Trabajé mucho para disfrutar de esta etapa de mi vida. Ser agradecidos siempre. Los momentos malos vienen solos. Gracias a todos los que me acompañan y contienen hoy".