Paula Chaves en Noche al Dente: "La maternidad me hizo replantear un montón de cosas"

"Siento mucho respeto por la niñez, ser mamá me hizo replantear el vínculo con mi mamá, ella me tuvo en otro momento de la vida, cuando tenía 20 años, y ahí entendí que ella no tenía todas las herramientas para ser mamá", reveló Pau, que es mamá de Olivia, Baltazar y Filipa.

Al ser consultada por el conductor sobre si hoy el vínculo con su mamá está en un buen momento, la figura admitió: "con mi mamá pasamos por todos los estados y pude entender muchas cosas, con el tiempo pude sanar", cerró.

La interesante propuesta que recibió Paula Chaves para sumarse a El Trece: su palabra

En Intrusos (América TV), la periodista Laura Ubfal contó que Paula Chaves fue tentada para dejar Telefe y sumarse a la pantalla de El Trece.

"Se venció su contrato con Telefe y ahora tiene propuestas para irse a El Trece. Hay dos proyectos: un programa que podría ir los fines de semana y otro para la semana. En El Trece están cambiando la programación, pero están esperando que termine Gran Hermano 2022", detalló la panelista del ciclo de Flor de la V.

En diálogo con PrimiciasYa, Paula Chaves reconoció que las ofertas existen, aunque todavía no hay nada definido. "No se sabe nada aún. Veremos qué sucede", expresó.

Este año, la mujer de Pedro Alfonso estaba en la lista de figuras convocadas para conducir la nueva temporada de MasterChef. Sin embargo, en Telefe se inclinaron por Wanda Nara. Ahora habrá que ver si en el canal intentan retenerla y le ofrecen algún formato.