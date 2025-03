Paula Varela destrozó a Wanda Nara al contar lo que le dijo en una charla privada: "Ella perdió..."

“¿A vos te parece? Una nena, por más que tenga diez años, no le podés decir eso, que es la mujer que destruyó tu familia”, siguió la comunicadora. Y subrayó: “La nena no puede hablar de las cosas que habló en un audio diciendo ‘las pericias psicológicas… te van a llamar de la Justicia’. No chicos, eso no. La culpa lamentablemente es de los padres, no es de los medios”.

Luego, sobre la orden del juez de la restitución de las niñas a su padre, remarcó: “Hoy es jueves, era el último día de la resolución de Hagopian, o sea que hoy es el último día en el que ella debe llevar a las nenas”.

Por otro lado, Varela opinó sobre los despectivos comentarios que hizo Wanda sobre la ex Casi Ángeles: “Wanda estaba todo bien con Mauro mientras lo tenía ahí. Ella dominaba la escena. Acá se encontró con un león que también vino a dominar la escena, que se cansó de los manejos de Wanda y que además está enamorado. Ella perdió todo el poder sobre Mauro, le está pasando que se refleja en la China y le rompe las pel… Entonces, es hermosa ‘¿por dónde le doy? Tuvo una cesárea, tiene tres pibes, tiene quilombos, le dicen Tatiana, es put…’ y alguna manera para bajarla”.

El video del alarmante episodio que motivó la nueva denuncia de Mauro Icardi contra Wanda Nara

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi aumenta día a día y este jueves se conoció de una denuncia que presenta el futbolista contra su ex y madre de sus dos hijas.

En el programa Lape Club Social Informativo, América Tv, Marina Calabró dio detalles del video que desató la ira de Mauro Icardi al ver a su hija Francesca, de diez años, manejando un buggy.

La periodista contó que el video en cuestión lo había subido a Instagram Franco, el hijo de la pareja de Nora Colosimo, la mamá de Wanda, y que por la velocidad en la que circularía la menor era sería de 14 Km por hora, por encima del límite permitido.

"Esta imagen despertó la ira de Mauro Icardi, está furioso, e instó a sus abogadas a hacer un escrito que están presentando en estos momentos", detalló Calabró en el ciclo que conduce Sergio Lapegüe de 10 a 13 horas.

Además, se mostró un fragmento de los textuales del escrito presentado por sus abogadas: "Según los dichos de la sra. Nara, el sr. Elian Valenzuela estaría lidiando con sus adicciones y vinculado a bandas peligrosas", sostiene.

La periodista remarcó que Mauro Icardi está convencido que las imágenes no fueron tomadas en el country Santa Bárbara tal como se etiquetó en el video.

La representación legal del futbolista cree que están en un country cercano a Cañuelas, en Canning, que es el country del representante de L-Gante, Maxi el Bro, donde L-Gante habría pasado ese tiempo de arresto domiciliario que le impuso la Justicia.