Paula Varela se refirió a la repudiable actitud del hermano de Guillermo Francella con ella

“Obviamente que la reacción de él me parece desmedida, me asombra también, me llama la atención porque claramente él sabe de todo esto, esta separación es de hace meses, él lo sabe claramente, sabe cómo está Guillermo. De hecho estuvieron juntos en Canarias porque Guillermo fue a hacer algunas cosas de trabajo allá, después viajó a Miami”, disparó Varela visiblemente molesta.

Al tiempo que agregó picante: “Yo sé otras cosas que obviamente no cuento, porque no me interesa ventilar ni meterme en la vida de un hombre que claramente cuidó su intimidad siempre, siempre nosotros la respetamos". Y argumentó su decisión de contar una información tan privada, asegurando que "un tema, un título como esto, que es una separación, obviamente sí me pareció información para contar, y por eso, con todo el respeto que lo conté, lo dije, y no me arrepiento, y lo sostengo, y los protagonistas saben que es real”.

“Después, la actitud que él tiene no me gusta para nada, me parece que mezcla las cosas. Entiendo perfecto lo que dice de Milei y los periodistas, pero no le estamos tirando un carpetazo, no hay nada de eso”, agregó molesta la periodista y justificó nuevamente su primicia por tratarse de "una cuestión del corazón de un hombre querido por todo el público, como él le agradeció su premio, que obviamente le gusta saber si está bien, si está mal, si está en pareja, no está en pareja, si nacen sus hijos, si se casa, si se separa, y esto es parte de este medio y de este laburo”.

Por último, Varela supuso que el actor debe haberse comunicado con su hermano "y le debe haber pedido que baje un cambio, porque Guillermo no es una persona que públicamente se exprese así", y acto seguido hizo saber: "también le quiero dar el changüí a que él me pueda pedir disculpas, tal vez puede no estar de acuerdo aunque lo conté, eso es lícito, porque puede molestarle, eso también es lícito, tal vez pueda pedir perdón por las formas, no sé”.

El desubicado insulto del hermano de Guillermo Francella al ser consultado sobre la separación del actor

Este lunes, la periodista Paula Varela confirmó desde sus redes sociales la separación de Guillermo Francella y Marynés Breña tras 36 años de matrimonio. "Se separaron luego de una crisis muy profunda", precisó la panelista de Socios del espectáculo.

Tras ello, desde Desayuno Americano (América TV) fueron a buscar la palabra de Ricardo, el hermano de Guillermo Francella, para saber su opinión sobre la ruptura sentimental.

El hombre se mostró muy enojado y disparó con todo contra Paula Varela tras haber dado la primicia sobre la separación.

"La voy a encontrar a esta mina. Voy a hablar con mi hermano para saber el nombre y apellido de esa mujer para mandara a la co.... de su madre públicamente. Mintió. Esta persona mintió, es lo peor que podía hacer", exclamó, furioso.

En el programa de Pamela David indicaron que desde el entorno de Guillermo y Marynés desmienten la separación. Los rumores de ruptura surgieron tras la ausencia de la mujer del actor en los premios Martín Fierro. Sin embargo, dicha ausencia habría tenido que ver con un tema de salud y no debido a un cortocircuito con el cómico.