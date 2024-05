Pedro Rosemblat enfrentó los rumores de una crisis con Lali Espósito: "La verdad que..."

Embed

“La verdad que me sorprendió. No sé muy bien de dónde salieron, creo que fue el viernes que amanecimos juntos, estábamos tomando mates y nos enteramos que estábamos separados”, expresó Pedro al ser consultado sobre el vínculo.

Con esas palabras dejó en claro que el amor seguía intacto y reveló cuales fueron las reacciones de ambos frente a la noticia. “Cada uno por su lado empezó a hacer sus averiguaciones, ella llamó a algunas amigas, yo también para qué ver paso. Rarísimo”, concluyó.

lali esposito pedro rosemblat 2.jpg

La llamativa reacción de Lali Espósito en medio de los rumores de separación de Pedro Rosemblat

Luego de que surgieran algunos rumores de separación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, la estrella pop salió a desmentirlo con unas divertidas publicaciones en sus historias de Instagram.

A través de esa red social, la cantante compartió una captura de pantalla de un 'like' del periodista de Gelatina y expresó: “Ay, chicos, me dio like el pibe que me gusta, ojalá se me de”.

Lali y Pedro Rosemblat 1.jpg

Después, la actriz publicó una foto junto a su pareja y agregó con humor: “Se me dio chiquis”. Pero esto no fue todo porque más tarde Lali subió otra imagen con Rosemblat en la que se los ve a ambos riéndose.

Lali y Pedro Rosemblat 2.jpg

Los rumores de separación comenzaron días atrás cuando varios seguidores notaron que Pedro no le había dado 'like' a los últimos posteos de la artista. Sin embargo, esas especulaciones quedaron atrás y a la pareja se la ve más feliz que nunca.