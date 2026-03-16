Pedro Rosemblat se plantó a la crítica de Moria Casán, quien lo acusó de estar subido a pony: "No tengo..."

Consultado por el cronista si iría al ciclo de Moria Casán tras esa fuerte crítica recibida por ella, Pedro Rosemblat se sinceró: "No sé si iría, ¡cómo le voy a tener miedo, para nada! Si ella ya dijo que estoy subido a un pony, que me tiene freezado, el productor dice que estoy despectivo... Me preguntas y no sé si tienen ganas que yo vaya y tampoco sé si sería lo más cómodo del mundo".

"Yo no tengo la necesidad de ir a demostrar nada, si quiere creer eso, que crea eso, está en todo su derecho. Obvio me encantaría tenerla en mi programa, no somos del mismo piné obviamente, no voy a decir: si vos venís a mi programa yo voy al tuyo", cerró la pareja de Lali Espósito sobre la polémica con la diva.

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Pedro Rosemblat confirmó cuándo se casa con Lali Espósito tras el sorpresivo anuncio

Pedro Rosemblat habló de todo ante las cámaras de Desayuno Americano (América Tv) y dio detalles de su boda con Lali Espósito tras el anuncio que hicieron en el verano desde las redes sociales.

“Yo estoy contento. Es una situación obviamente novedosa, nunca lo hice, ella tampoco. Así que bueno, con la sorpresa que a uno le genera lo desconocido, pero bueno, allá vamos”, expresó el conductor.

"Es algo íntimo que me da vergüenza y pudor. Es algo que hago en mi intimidad. Hay una parte que es pública, que es la que contamos, sobre todo la que cuenta ella, porque la verdad es que se lleva la marca del interés”, explicó entre risas Pedro sobre la propuesta de boda.

Y se sinceró: "Lo que más les importa en este caso a las personas que nos están mirando es el casamiento de Lali. Así que se sabe lo que cuenta Lali públicamente y por ahora lo que contó es eso, que nos vamos a casar”.

En ese sentido, Rosemblat confirmó que el gran evento podría realizarse en este 2026: “Estamos ahí, estamos cerca. Espero que sea este año, si conseguimos fechas, si nos ponemos de acuerdo".

Sobre el final, dejó en claro que disfrutan el momento con Lali Espósito y aclaró ante la consulta si buscarán formar una familia: “Un paso, otro paso, es como ser predecible a una relación. No lo sé. Hoy estamos en esta. Este año nos vamos a casar si conseguimos fecha, si nos ponemos de acuerdo etc, Después quién sabe no”, concluyó.