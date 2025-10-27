Picante cruce entre Yanina Latorre y Romina Scalora tras el resultado en las elecciones legislativas

image

¿Yanina Latorre filtró un chat de los vecinos de Nancy Pazos?

Tras el triunfo de Diego Santilli en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Yanina Latorre apuntó contra Nancy Pazos, ex pareja del candidato de La Libertad Avanza y una de las voces más críticas del oficialismo.

La conductora de Sálvese quien pueda (Bondi Live) recurrió a su cuenta de Instagram para lanzarle una indirecta a su colega, con quien mantiene un enfrentamiento histórico.

image

Fiel a su estilo, Yanina insinuó que Nancy Pazos podría cumplir con su promesa de irse del país tras el triunfo de su exmarido en la provincia de Buenos Aires. “¿Nancy se va del país?”, escribió la angelita en una historia que compartió en sus redes. Más tarde, la conductora de SQP publicó una captura del grupo de vecinos de la panelista de A la Barbarossa (Telefe).

En esa conversación, uno de los vecinos de Pazos comentó con ironía: “Vecinos, ¿no les parece que deberíamos hacerle una fiesta de despedida a Nancy Pazos, que dijo que si ganaba Santilli se iba a vivir a Cuba?”.