SE SACARON CHISPAS

Picante cruce entre Yanina Latorre y Romina Scalora tras el resultado en las elecciones legislativas

Yanina Latorre y Romina Scalora protagonizaron un tenso ida y vuelta en X, en medio de una jornada electoral histórica en la Argentina.

27 oct 2025, 18:12
Este domingo 26 de octubre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en Argentina, en las que se eligieron Diputados Nacionales en todo el país y Senadores Nacionales en Capital Federal y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En medio de la jornada electoral, Yanina Latorre y Romina Scalora protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó cuando la nueva panelista de LAM (América TV) escribió en su cuenta de X (ex Twitter): “Ya voté. Porque yo puedo. Pablo Grillo no. Fue por él y su familia”. Al ver el mensaje, Yanina Latorre no dudó en responder con ironía: “También votaste por Nisman, por las víctimas de abuso de Alperovich y Espinoza, por los que no pudieron despedir a sus familiares en la pandemia. ¿Votaste, Rominita, por las fiestitas de Albertico? ¿Por Cristina presa?”.

Ante el comentario, Romina Scalora decidió contestar con un tono más conciliador: “Yanina, cada uno vota por lo que cree. Mi voto vale igual que el tuyo. No me enojo con vos, sino con los que gobiernan siempre. Cuando dejes de personalizar el debate, quizás podamos tenerlo”. Sin embargo, la respuesta no calmó a la conductora, que replicó sin filtro: “¿Sabés por qué no podemos tener un debate? Porque vos votás corrupción y yo voto en contra de esa mierda”.

Finalmente, Scalora intentó cerrar la discusión con un mensaje reflexivo: “Yo no cuestiono las razones por las que vota el resto. Creo en la democracia y entendí que no hay gente que vote mal. El voto hay que entenderlo y analizarlo”. A pesar de su intento por bajar la tensión, el cruce entre ambas figuras televisivas se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada electoral en las redes.

¿Yanina Latorre filtró un chat de los vecinos de Nancy Pazos?

Tras el triunfo de Diego Santilli en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Yanina Latorre apuntó contra Nancy Pazos, ex pareja del candidato de La Libertad Avanza y una de las voces más críticas del oficialismo.

La conductora de Sálvese quien pueda (Bondi Live) recurrió a su cuenta de Instagram para lanzarle una indirecta a su colega, con quien mantiene un enfrentamiento histórico.

Fiel a su estilo, Yanina insinuó que Nancy Pazos podría cumplir con su promesa de irse del país tras el triunfo de su exmarido en la provincia de Buenos Aires. “¿Nancy se va del país?”, escribió la angelita en una historia que compartió en sus redes. Más tarde, la conductora de SQP publicó una captura del grupo de vecinos de la panelista de A la Barbarossa (Telefe).

En esa conversación, uno de los vecinos de Pazos comentó con ironía: “Vecinos, ¿no les parece que deberíamos hacerle una fiesta de despedida a Nancy Pazos, que dijo que si ganaba Santilli se iba a vivir a Cuba?”.

