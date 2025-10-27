Fernando Burlando orgulloso y esperanzado tras su resultado en las elecciones: "Me explota el alma"

Y agregó con convicción: "Somos la cuarta fuerza a nivel Provincial. La vamos a pelear en el recuento definitivo y lo más importante, mañana mismo vamos a convocar a todos los que tengan voluntad de cambiar la historia".

"Que vengan con sus proyectos, sus ideas, sus sueños a cumplir. No estamos para relatar problemas. Estamos para solucionarlos. Sin dobles intenciones, sin negocios en el medio", siguió con mucha fuerza Fernando Burlando.

Y cerró emocionado: "Aunque la palabra no alcance, gracias por esta oportunidad. Ya sabés, cualquiera sea el resultado final, a vos ahora te defiende Burlando. Empezamos la nueva fuerza".

fernando burlando mensaje tras su participacion en las elecciones legislativas

Cómo le fue a Virginia Gallardo en las elecciones de Corrientes

Virginia Gallardo anunció formalmente en el mes de agosto su arribo a la política como candidata a diputada nacional de su Corrientes natal siendo parte del espacio de La Libertad Avanza.

En aquel entonces decidió dejar su participación en el programa de televisión Mujeres Argentinas (El Trece) e involucrarse de lleno en la campaña política por el espacio que lidera el presidente Javier Milei.

Según los datos oficiales, la alianza Vamos Corrientes se posicionó en el primer lugar con el 33,83% de los votos y muy cerca se ubicó Virginia Gallardo con La Libertad Avanza (LLA), que obtuvo un 32,58%, mientras que Fuerza Patria se ubicó en tercer lugar con el 28,50% de los sufragios.

Con estos resultados, la panelista ocupará una banca en el Congreso a partir de 10 de diciembre tras dejar de lado su carrera artística y la sorpresa que había causado su lanzamiento en política como candidata.

“Yo lo único que puedo prometer es compromiso, es trabajo, es rodearme de los mejores para poder hacer lo mejor. Después, si quieren, critíquenme. Se ocuparon de mí, que me ven hace 20 años en tele, que Corrientes me ve de toda una vida porque me vio crecer. Se ocuparon más de mí y todavía ni me votaron”, había comentado hace unas semanas Virginia Gallardo ante las repercusiones que generó su candidatura.

"Votar es un acto de libertad. Cada vez que elegimos, reafirmamos el derecho más valioso que tenemos: decidir nuestro propio destino", expresó Gallardo al momento de colocar su voto en la urna.