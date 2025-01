Piden la expulsión de un participante de Gran Hermano 2024 por su comportamiento

A los pocos días, Katia La Tana Fenocchio ingresó a Gran Hermano 2024 en reemplazo de Keila. Tuvo una entrada triunfal: lo hizo arriba de su moto y escoltada por sus amigos hasta la puerta de los estudios de Telefe.

La chica de La Matanza entró con mucha fuerza y la promesa de dar show. Sin embargo, con el correr de los días, su energía se fue apagando.

En las últimas horas, en las redes sociales, se viralizó un video de La Tana junto a sus compañeros. Los chicos tenían que hacer una coreografía. En todo mometno, ella está con muy pocas ganas y eso podría llevarla a dejar el reality.

De hecho, algunos fans del programa piden que sea expulsada del juego, tal como ocurrió con Keila Sosa.

Katia, la Tana quiere abandonar Gran Hermano 2024: "Voy a priorizar mi salud"

A menos de un mes en el juego, Katia La Tana Fenocchio no aguanta más y está pensando en abandonar la casa de Gran Hermano 2024.

La chica de La Matanza le contó a Sofía 'Sopa' Buscio que tiene problemas para ir al baño y para tener un buen descanso. Por eso, se siente incómoda y evalúa dejar el reality.

"Me cuesta ir al baño. Y es la segunda semana que me pasa", expresó, mientras su compañera intentaba calmarla. "Es normal... ya te va a pasar", le decía Sopa.

"Estábamos en la prueba del líder y me estaba durmiendo. Nunca me pasó en la vida. Recién estaba luchando contra el sueño. A la noche de me cuesta dormir un montón. Alguien hace algún ruido y me despierto", siguió La Tana.

Sin vueltas, la chica de La Matanza adelantó que podría dejar pronto la convivencia. "Si no me saca la gente antes, voy a ver si en un mes me acomodo y sino, voy a priorizar mi salud", advirtió.