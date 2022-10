La fuerte decisión que tomaron Mica Viciconte y Fabián Cubero respecto a su futuro

Entonces, Nico Peralta, su compañero, interrumpió: "Pará, no quiero dejar pasar esto. ¿Por qué aclarás que sos pareja y no esposa? Sabemos que no estás casada, ¿pero por qué lo aclarás así?".

“Porque no soy esposa, no me casé. Esposa es con un papel firmado y otras cosas; mucho lío. Fabián es mi pareja, no es un matrimonio", dijo la ex ganadora de Masterchef Celebrity.

“Es mi pareja y nosotros de común acuerdo decidimos no casarnos. Ninguno de los dos quiere. Está hablado y consensuado. Así estamos bien. Los papeles después arruinan todo y estresan", explicó Viciconte.

"No me veo con el ramo y el vestido y tampoco lo veo a él diciéndome si me quiero casar o eso de acepta por esposo a. No, no. Estamos bien así. No sueño con el casamiento. Sí soñaba con tener un hijo y formar mi familia y eso ya está", indicó.

Mica Viciconte reveló quiénes serán los padrinos de su hijo con Fabián Cubero

Faltan algunos meses, pero todo marcha sobre ruedas para que el festejo del bautismo de su hijo sea único, incluso Mica Viciconte ya eligió a quiénes serán los padrinos de Luca, el bebé que tiene junto a Fabián Cubero.

"Los padrinos todavía no saben quiénes son y ni se lo imaginan, pero nosotros ya los tenemos elegidos con Fabi. Te puedo decir que ninguno de los dos son famosos, son amigos nuestros de siempre y todavía no encontramos el momento para decírselo", reveló Mica.

"Definimos hacer todo junto cuando cumpla su primer año, o sea el próximo 6 de mayo. Ahí le haremos el Bautismo y el cumple. No voy a hacer 200 fiestas; prefiero una listo. Incluso no hice ni baby shower, antes del embarazo. Un desastre, no hice nada", reveló en diálogo con Daniel Gómez Rinaldi, Nico Peralta y Romina Carballo, en el ciclo Detrás de escena (AM 540).

"No hice el baby shower porque no quería poner en compromiso a todos de tener que venir con un regalo y el bebé no lo necesita. No me gusta. Soy muy relajada con todo eso", dijo y reveló por qué decidió hacerlo en esa fecha tan particular.

"Yo cumplo el 3 de mayo y Luca el 6, o sea que ya mi cumpleaños caducó. El protagonismo lo va a tener Luca y yo pasaré a un segundo plano. Me encanta que así sea, él es lo más importante que tengo", cerró la ex Combate.