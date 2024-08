Por primera vez la mamá de Mariano Caprarola habló sobre la muerte de su hijo

“Lo de Mariano fue una cosa así insólita que yo jamás me iba a imaginar, eso es lo que me cuesta asimilar. Si hubiera sido al revés, que yo me hubiera ido antes que él, no sé si Mariano hubiera aguantado”, se la oyó decir en el valioso testimonio compartido por Socios del espectáculo (El Trece).

Mamá de Mariano Lotocki -captura Socios del espectáculo.jpg

Entre recuerdos, la mujer de 92 años confió de qué manera lleva el fallecimiento de su segundo hijo. “Te soy sincera, la fui pasando mal, pero creo que se me tiene que pasar”, dijo a corazón abierto.

En tanto, sobre Aníbal Lotocki y las declaraciones de su mujer, María José Favarón quien en su momento dijo que Caprarola tenía operaciones previas, Fady aseguró que no fue así: "Mariano no estaba operado por nadie antes que por el marido de ella".

En tanto, la mamá del especialista en moda agregó que Mariano no era amigo de Lotocki, así como que tampoco quiso denunciarlo ya que le decía que no quería plata de él.

Por último, sobre qué le diría al médico, hoy preso, lanzó angustiada: "Que Dios haga justicia y lo castigue como tiene que castigar, porque le hizo mucho daño a mucha gente. Mariano llevó a muchas amigas a verlo a Lotocki, todas conocidas. Y a todas les hizo el mismo procedimiento que le hizo a él. Todas están en las mismas condiciones".

Embed

Emotivo recuerdo de La jaula de la moda a Mariano Caprarola, el día que hubiera cumplido 50 años

Este 12 de agosto, en el día en que hubiera cumplido 50 años, en el programa La jaula de la moda, Ciudad Magazine, donde Mariano Caprarola fue panelista durante años lo recordaron con mucho afecto, en un cierre a pura emoción, a pocos días cumplirse el primer año de su desaparición física.

"Hoy se celebra su cumpleaños así que lo recordamos siempre con mucho cariño porque hay 1232 anécdotas que era un subibaja todos los días, porque era entrar y preguntar cómo está la chiquita porque el ánimo iba y venía”, dijo visiblemente emocionado su ex compañero Fabián Medina Flores.

mariano caprarola fabian medina flores.jpg

“Pero este es el espacio donde más se divertía, entonces le mandamos un beso grande a Fady, a su mamá, que también la recordamos todos los días porque ella nos acompañaba siempre así que era una experiencia maravillosa”, continuó el asesor de imagen y crítico de moda.

“Y me parece que él disfrutaría mucho este momento porque estar presente encima en el día de los trabajadores de la televisión, así que estaría más contento todavía. Es un placer recordarlo”, remarcó.

"Le dedicamos este programa", concluyó el conductor el Pollo Álvarez ante el sentido aplauso de todos en el estudio.