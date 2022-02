Por qué el cuerpo de Gustavo Martínez sigue en la morgue a más de un día de su muerte

captura intrusos desde la morgue gustavo martínez.jpg

"Por lo menos hasta hace 10 minutos no había venido ningún familiar a reconocer el cuerpo de Gustavo Martínez, una cuestión que realmente sorprende muchísimo" informó el periodista. Al tiempo que agregó que el cuerpo está allí desde las 8:30 de la mañana de ayer, y hasta las 6 de la tarde de hoy tienen tiempo para ir a reconocerlo.

De todas formas, el movilero del ciclo de América informó que la autopsia se hizo en la jornada de ayer aproximadamente a las 19 hs., arrojando como resultado fracturas múltiples y estallido de órganos internos.

"Por ahora no vino nadie" repitió el periodista y explicó que son los familiares sanguíneos quienes deben hacerlo, vale decir su hermano o sus sobrinos, descartando de plano la posibilidad de que lo hagan Felipe y Marta Fort.

Trascendió un chat de Gustavo Martínez que advertía que estaba pasando un mal momento

Gustavo Martínez tomó la terrible decisión de lanzarse por la ventana del piso 21 del departamento que compartía con los mellizos Marta y Felipe Fort en plena madrugada del miércoles. El personal trainer, que era el tutor legal de los hijos de Ricardo Fort desde su muerte en 2013.

Martínez estaba pasando un mal momento: le habían detectado un principio de Alzheimer y su trabajo sobre el cuidado de los mellizos terminaba la semana que viene cuando, el viernes 25 de febrero, cumplían 18 años y tenían pensado emigrar rumbo a Miami para iniciar una vida allí.

gustavo-martinez.jpg Gustavo Martínez se quitó la vida arrojándose desde el piso 21 del edificio en el que vivía junto a Felipe y Marta Fort.

Gustavo Martínez había advertido a su sobrino lo mal que estaba. El chat lo difundió Daniel Ambrosino y allí la ex pareja de Ricardo Fort advertía: "No sé qué hacer, estoy como sin rumbo. Estoy en un lugar que parece que, lo único que hay que hacer, son cagadas”.

Y, agregó: “No me abandones. Me siento solo, estoy en un mundo de mierda, no voy a hacer nada. La gente que me rodea es un asco".