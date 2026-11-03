Lizy Tagliani y José María Listorti desembarcan en Mar del Plata con una gran apuesta para el verano

La propuesta recupera el brillo de la revista a través de las plumas, los chistes y las lentejuelas, con números musicales que evocan distintas épocas, desde los años veinte hasta los ochenta.

El homenaje también busca conectar con quienes conservan un recuerdo afectivo del género y acercar ese universo a nuevos espectadores. Con el humor como hilo conductor, el espectáculo propone un reencuentro en clave de celebración.

Cuándo son las funciones y cuánto cuestan las entradas

La Revista del Cervantes se presentará de martes a domingo a las 21, desde el 25 de diciembre hasta el 28 de febrero de 2027, en el Teatro Radio City, ubicado en San Luis 1750, Mar del Plata.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek, con precios desde $39.550.