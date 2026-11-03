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Lizy Tagliani y José María Listorti desembarcan en Mar del Plata con una gran apuesta para el verano

Los humoristas encabezarán “La Revista del Cervantes” en el Teatro Radio City. Con músicos en vivo, un gran cuerpo de baile y un homenaje al teatro de revistas, la propuesta debutará en diciembre.

3 nov 2026, 07:00
Lizy Tagliani y José María Listorti desembarcan en Mar del Plata con una gran apuesta para el verano

Lizy Tagliani y José María Listorti desembarcan en Mar del Plata con una gran apuesta para el verano

Lizy Tagliani y José María Listorti desembarcan en Mar del Plata con una gran apuesta para el verano

Lizy Tagliani y José María Listorti desembarcan en Mar del Plata con una gran apuesta para el verano

Lizy Tagliani y José María Listorti se preparan para llevar humor, música y lentejuelas a Mar del Plata. La dupla llegará con La Revista del Cervantes, el espectáculo que se sumará a la cartelera de la temporada de verano 2026/2027 con una propuesta que recupera el espíritu de un género emblemático del teatro argentino.

Después de su paso por Buenos Aires, la producción desembarcará el 25 de diciembre en el Teatro Radio City, donde ofrecerá funciones hasta el 28 de febrero de 2027.

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Con dirección general de Pablo Maritano, la puesta contará con 14 bailarines y 12 músicos en vivo, además de un elenco que acompañará a los protagonistas en una combinación de cuadros musicales, humor y emoción.

De qué trata “La Revista del Cervantes”

La historia parte de un encuentro imaginario en el limbo, donde el humor y el teatro de revistas deberán demostrar que también merecen un lugar en el paraíso. Esa premisa abre la puerta a un recorrido por la memoria del espectáculo argentino y por las figuras que dejaron su huella sobre los escenarios.

La propuesta recupera el brillo de la revista a través de las plumas, los chistes y las lentejuelas, con números musicales que evocan distintas épocas, desde los años veinte hasta los ochenta.

El homenaje también busca conectar con quienes conservan un recuerdo afectivo del género y acercar ese universo a nuevos espectadores. Con el humor como hilo conductor, el espectáculo propone un reencuentro en clave de celebración.

Cuándo son las funciones y cuánto cuestan las entradas

La Revista del Cervantes se presentará de martes a domingo a las 21, desde el 25 de diciembre hasta el 28 de febrero de 2027, en el Teatro Radio City, ubicado en San Luis 1750, Mar del Plata.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek, con precios desde $39.550.

     

 

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