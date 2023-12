Preocupación: Carmen Barbieri será operada y se ausentará de su programa por varios días

Carmen Barbieri 1.jpg

"Tiene dos temas. Uno en el hombro, que ya sabemos que se había dislocado, se le salió de lugar; y hace muy poquito, yendo a hacerse estudios de rutina, descubrió que en la lola izquierda se le había roto la prótesis", explicó la angelita.

Al tiempo que agregó que Carmen "no tenía síntomas porque es como un gel que que se queda ahí, no se desparrama. Entonces se tiene que operar y tiene que faltar como 10 días a su programa". Fue allí cuando confió quién tomará la posta de la conducción del magazine durante ese tiempo: "Parece que Diego Ramos la va a reemplazar. Ahora ya tienen todo planificado para fin de año, así que será en enero cuando se opere".

La feroz frase de Carmen Barbieri contra Ángel de Brito y las angelitas

La semana pasada Sofía Aldrey habló con LAM, a meses del "lavarropas gate". En el programa de Ángel de Brito, la joven lanzó fuertes declaraciones sobre su relación con Fede Bal y sorprendió al hablar de Carmen Barbieri. "Con Carmen nunca volvimos a hablar ni me escribió. Al principio lo esperé, porque la quiero un montón", afirmó la ex del actor, en la nota con el programa de las noches de América.

Así, al día siguiente, desde Mañanísima Carmen Barbieri apuntó fuerte contra LAM, Ángel de Brito y las angelitas, en un extenso descargo luego de la entrevista a Sofía Aldrey y el debate sobre el "lavarropas gate". “Nosotros no hacemos un programa a base de otro programa, pero sí contestamos y hacemos actualidad. Estaban hablando de la vida de mi hijo. Yo no soy protagonista de la historia”, comenzó diciendo la conductora.

Carmen se quejó por las angelitas que la nombraron en LAM y dijeron cosas que no fueron de su agrado. "Y me quedé mal porque no dije todo lo que tenía que hablar, porque para cada una tengo... Para cada santo tengo una estampita. Estoy hablando de las ‘angelitas’ y de Ángel. No me gusta que hable de una persona que no conocen. No soy esa que habla”, remarcó.

La conductora explicó que preferiría no volver a tocar nada referido a este escándalo, pero no tiene más opción que hacerlo frente a los comentarios que escuchó al respecto en el programa de América: "Yo no empecé esto. Otro programa habló con Sofía, con mi querida Sofía. Ella está en todo su derecho a hablar. Y yo tengo el derecho a tener la actualidad en la mesa”.

Por último, la ex vedette de despachó con una frase letal contra las angelitas. "Yo no estoy criticando a las “angelitas”. Las felicito. Hacen muy bien el trabajo. Se cagan en todo el mundo. Arruinan todo lo que pueden arruinar. Lo que tocan lo desarman. Lo hacen genial. Yo no sé si lo podría hacer tan bien. Y Ángel, ni hablar, es el número uno hoy en eso. En espectáculo”, cerró.