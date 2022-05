Quiebre inesperado en la familia Maradona: Claudia Villafañe perdió el diálogo con Gianinna

Según informó Dennis Dumas, en Flor de Equipo, Claudia Villafañe rompió el silencio y lanzó una contundente frase: "No me hablo con Gianinna. No tengo idea si se casa o no".

De esta manera se confirma que la relación entre ellas no está nada bien, que perdieron contacto tras la reconciliación de Gianinna con Osvaldo hace unos meses y mejorarla por ahora estaría muy lejos.

Dalma Gianinna Claudia Osvaldo.jpg La postura de Dalma y Claudia Villafañe ante el inminente casamiento de Gianinna Maradona con Daniel Osvaldo

Es inminente el casamiento entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. Esta noticia, no solo impactó a los hijos del cantante, sino que también a Claudia Villafañe y Dalma.

Guido Záffora contó en A la tarde cuál fue la reacción de la mamá y de la hermana de Gianinna al enterarse de este proyecto, que se concretaría este martes.

"Dalma y Claudia están encendidas fuego", aseguró el panelista Y continuó detallando las entretelas de la interna en la familia de Diego Maradona: "Obviamente están en contra ante este deseo de Gianinna, más allá del amor que le tienen. La quieren y la bancan, está todo muy bien a nivel familiar porque son un tridente muy poderoso".

Luego, Guido Záffora detalló el problema que surgió entre Gianinna Maradona, Dalma Maradona y Claudia Villafañe: "Daniel Osvaldo llegó para generar conflicto en la familia Villafañe-Maradona".