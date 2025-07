Quién es el famoso que tiene una cuenta falsa de Instagram para "chamuyar mujeres"

Además, Ochoa reveló que recibió un llamado del entorno de L-Gante: "Cuando hice este tema, yo no había dicho nada, no había dado ni media pista, no había avivado giles, y me llamó el mánager de L-Gante y dijo 'de quién es esa cuenta, porque Elian no es, Elian no se comporta de esa manera'. Y a los diez minutos le cambiaron el nombre a esa cuenta".

Infraganti: grabaron a Wanda Nara y L-Gante en medio del escándalo con Mauro Icardi

Luego de disfrutar unos días de esquí en el cerro Bayo junto a sus cinco hijos en el sur argentino, Wanda Nara volvió a armar las valijas y partió rumbo a Mallorca, España. Allí se reencontró con Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, a quien define actualmente como “su amigo”. El cantante se encontraba de gira por Europa, acompañado por su mánager y un grupo de amigos.

Aunque ambos insisten desde hace tiempo en que su relación amorosa quedó en el pasado y que hoy solo los une una amistad, las imágenes que llegan desde el Viejo Continente parecen contradecir esa versión. Fotos y videos compartidos en redes sociales alimentan las dudas sobre una posible reconciliación.

Desde su llegada a España, Wanda no dejó de mostrar sus actividades en Instagram, y en todas aparece acompañada por el referente de la cumbia 420. Fueron juntos a la playa, pasearon en yate, visitaron un local de videojuegos -donde aprovecharon para lanzarle una indirecta a Mauro Icardi tras la filtración del video íntimo- y compartieron comidas típicas. En cada publicación se los ve cómplices, aunque manteniendo cierta distancia... hasta ahora.

En las últimas horas, fue Ángel de Brito quien echó más leña al fuego. Desde sus historias de Instagram, el conductor de LAM (América TV) publicó un video grabado en un aeropuerto europeo donde se los ve muy cerca, en actitud cariñosa. Además, mostró varias fotos tomadas en el mismo lugar, en las que aparecen abrazados, tomados de la cintura y hasta besándose.

Con estas nuevas pruebas, muchos se preguntan por qué siguen negando una relación que parece estar más viva que nunca. Mientras tanto, L-Gante ya regresó a la Argentina, luego de que la Justicia lo incluyera en el registro de deudores alimentarios por no cumplir con la cuota correspondiente a su hija. Esta situación le impide salir nuevamente del país, al menos por el momento.