Quién es Ezequiel, el hermano de Silvina Luna que se ofreció a donarle un riñón

Luna estaba teniendo serias consecuencias en su cuerpo tras pasar por las manos de Aníbal Lotocki y realizarse una cirugía estética hace más de diez años que le dejaron secuelas.

En charla con Catalina Dlugi en radio a fines de mayo, Silvina Luna agradecía los mensajes de apoyo constantes de la gente y admitió que su hermano se ofreció para ser donante, en un gran gesto de amor.

Embed

“El miedo lo enfrento con amor. Con amor a mí misma y haciendo todo lo que la vida me propone hoy. En ese sentido estoy tranquila, porque soy una buena paciente, quiero estar bien y quiero seguir viviendo. Después, me nutro del amor de los amigos y de la familia. Eso es clave; tener tu grupo de contención", explicaba Silvina Luna.

Y agregó: "También es increíble la cantidad de personas que se ofrecen a donar sus órganos altruistamente. No solo directamente a mí... ‘Tengo la necesidad de ayudar a alguna otra persona’, me dicen. Lo que pasa es que se habla muy poco sobre esto... Primero hay que saber que podemos vivir con un solo riñón".

"Para ser trasplantado, antes te hacen todo tipo de estudios, y lo mismo ocurre con la persona que se ofrece como donante. Y si hay alguna posibilidad de que alguno tenga problemas más adelante o de que el procedimiento puede poner en riesgo su salud, no lo van a hacer. Lo que ocurrió con Jorge Lanata, por ejemplo, es que su exmujer, Sara Stewart Brown, donó un riñón, pero no era compatible. Entonces, se hizo una donación cruzada”, explicó la modelo.

Y cerró: “Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón... Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo... Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas y quiero ir paso a paso”.

silvina luna hermano.jpg

El video de la última aparición pública de Silvina Luna internada llena de moretones

Fue en la noche del martes cuando hacia el final de LAM, América Tv, Ángel de Brito informó que Silvina Luna había ingresado en la terapia intensiva del Hospital Italiano.

Lo cierto es que en medio de su lucha contra la disfunción renal, producto de las intervenciones estéticas con metacrilato que le realizó hace más de una década Aníbal Lotocki, a Silvina se le complicó aún mas su estado con una bacteria que habían logrado detectar, sumado a sus varias sesiones semanales de diálisis.

Así, a comienzos de junio cuando sus médicos decidieron que quedase internada, Silvina Luna decidió compartir desde su cuenta de Instagram un video contando que su situación.

"Están por hacerme una sedación. Me van a hacer un pic en el brazo para poder recibir la medicación intravenosa, me van a reponer uno que se me salió, miren el moretonazo que me quedó ahí”, explicó entonces la ex GH.

Al tiempo que detalló cuáles eran los próximos pasos previstos. “Ahora me van a hacer otro para que resista un par de meses para poder pasar la medicación por ahí".

Después, de este lado tengo otro pic, que es para hacer la diálisis, que está acá abajo de la axila. "Bueno, quería saludarlos antes de entrar acá al quirófano y que me deseen mucha suerte”, se despidió saludando con un beso a cámara.