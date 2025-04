Quiénes son los participantes que quedaron en placa en Gran Hermano 2024

Embed

Los jugadores que continúan una semana más en el reality son Eugenia Ruiz, Chiara Mancuso, Selva Pérez, Luz Tito, Tato Algorta, Ulises Apóstolo y Catalina Gorostidi.

En tanto, Lourdes Ciccarone, Juan Pablo De Vigili, Lucía Patrone, Sandra Priore, Claudio 'Papucho' Di Lorenzo, Katia 'La Tana' Fenocchio y Martina Pereyra están nominados y uno de ellos podría irse este domingo de la competencia.

nominados gh 2024 1.jpg

Desagradable exabrupto de Selva contra Luz y fuerte cruce en Gran Hermano 2024: "Bragueta ajena"

Se desató un terrible escándalo entre Selva Pérez y Luz Tito en Gran Hermano 2024, Telefe, luego de un exabrupto de la uruguaya al referirse al vínculo de la morocha con Santiago Tato Algorta en la casa.

El conflicto estalló en medio de una actividad grupal donde Selva marcó la cercanía de la modelo con Tato en la convivencia, ya que ella tiene novio.

"Bragueta ajena", exclamó fuerte Selva ante la atenta mirada de gran parte de los participantes. Esto derivó luego en que Luz le pidiera salir al jardín para charlar a solas y aclarar los tantos en una tensa charla.

"Te metés en mi vida y mi relación con mi novio. Vos te estás metiendo en mi vida", le dijo Luz a Selva, quien se defendió: "Nunca me metí en la relación con tu novio".

"No estoy diciendo que andas o no con él, eso no lo veo", argumentó la uruguaya. Y la morocha le reiteró: "Te pido nuevamente que no me hagas esas cosas, no tengo por qué darte explicaciones".

Y continuó: "A mí no me tenés que dar explicación. ¿No das de qué hablar? ¿Entonces qué problema tenés de lo que pueda decir o no? Soy dueña de decir lo que quiera, estoy dentro de un show. Sos tú la que le das peso a todo esto, tú me trajiste acá de una manera altanera".

"Vos hablas de mí y metiendo a mi pareja. Te estoy pidiendo que la cortes como les dije a mis compañeros y respetaron", finalizó contundente Luz en el pedido a su compañera y se retiraron las dos cada una por su lado.