Rating: cuál fue el promedio de Survivor Expedición Robinson en competencia con Los 8 escalones

El Top Five de este último martes de julio tuvo como protagonistas a Telefe noticias con 9.1 puntos, luego la novela turca Melissa con 8.5 puntos y en quinto lugar quedó Los 8 escalones (El Trece) con 8.2 puntos.

Los juegos Olímpicos de París 2024, que le viene dando muy buenos números a la Televisión Pública. El partido de fútbol entre Argentina vs Ucrania promedió 4.4 puntos.

En El Nueve, lo más visto resultó Bendita, con 4.0, y en América ganó LAM, con 3.1 de promedio. En Net TV, se impuso Entrometidos con 0.5 y, en Bravo, la lata Destilando amor, con 0.3.

Juegos Olimpicos.jpg Juegos Olímpicos

Malvina, la exparticipante de Survivor, se quebró y pidió disculpas por sus comentarios transfóbicos

La quinta eliminada de Survivor Expedición Robinson (Telefe), Malvina Ramírez, estuvo en el streaming del reality junto a Nacho Castañares y pidió disculpas por sus comentarios transfóbicos hacia la jugadora Inés Lucero.

Todo sucedió cuando Malvina estaba hablando de su experiencia en la isla y aseguró: "y si meto la pata la saco o la trato de solucionar". Inmediatamente, la directora de escuela rural recordó el repudiable comentario que había hecho sobre Inés y expresó: "Hablando de meter la pata y de hablar tonteras, de equivocarme tan feo y de herir a tanta gente, este fin de semana fue malísimo".

"Lamentablemente me arruinó toda la experiencia que había tenido...", dijo con la voz entrecortada y entre lágrimas agregó: "Fue tan linda la experiencia en Survivor y arruinarla con un comentario horrible, me dolió tanto. Me sentí tan avergonzada, tan mala gente y yo no soy eso".

"Eso es lo que más me dolía, porque yo no pienso así, yo no siento eso, y dije algo que hirió a una compañera y hay muchas personas que se sienten identificadas como ella", sostuvo.

Y continuó: "Realmente lo que más me dolió fue eso, que yo no soy así, porque si fuera así lo pelearía y seguiría discutiéndolo. Y lo traería y seguiría yendo al frente. Yo no soy así, yo te respeto y quiero que me respetés porque yo merezco también el mismo respeto".

"Si me equivoqué pedí disculpas y ya. No sé cómo pedir disculpas porque me hace sentir realmente tan mal. Y me hace sentir mal porque he hecho sentir mal. A veces uno cree que lo más doloroso es el daño que te hacen y es más doloroso hacer daño. No sé cómo hay gente que lo hace y no se hace cargo y anda por la vida fresco. No lo entiendo", reflexionó Malvina.

Ahí, intervino Nacho, quien trató de consolarla, y opinó: "Todos somos humanos, todos tenemos errores. Pocas personas entienden lo que es arrastrar el cansacio de una competencia, que estás pensando solamente en eso".

"Nada justifica, pero hay que ponerse en el lugar del otro y decir 'se me pasó esto por la cabeza, lo dije' y está bueno que aclares que no es lo que vos pensabas, no es lo que vos sentís. Todos tenemos dichos inadecuados", cerró Castañares.