Raúl Lavié fulminó a L-Gante: "Se cree cantante y es..."

“No lo escuché mucho a L-Gante, estaba viendo todo esto que se produjo a raíz de un hecho, yo estoy preocupado por mi carrera y no me meto demasiado en este nuevo mundo de los influencers que la gente los considera artistas pero imaginate que yo tengo 69 años de pisar los escenarios y me he criado en etapas haciendo música y cantando formando una carrera profesional muy seria y no porque me hayan seguido por las redes sociales”, empezó diciendo Raúl Lavié.

“Yo respeto muchísimo lo que se está brindando en materia tecnológica y en este caso L-Gante como figura, diría que es un gran artista pero es algo más que ser seguido en las redes sociales y hay que formarse trabajando y de esa manera uno va a crecer como artista y va a quedar en la memoria, dentro de poco quizás viene otro que supera a L-Gante”, aclaró.

“Es muy dificil juzgar para aquellos seguidores que tiene y yo respeto, para ellos si es un gran artista pero para otros no tanto. Es la oferta y la demanda como ha pasado siempre, siempre ha habido artistas de éxito momentáneo”, agregó Raúl poniendo en duda el talento de Elián Valenzuela.

“De pronto viene otro y lo suplantó, es una renovación constante la música y el ambiente artístico, esto de las redes tiene mucha influencia en la gente y en los jóvenes que lo siguen. El artista que llega a tener éxito como L-Gante es ahí donde debe comenzar a modelar su futuro y arriesgarse cada vez más a mejorar, él cree y dice que es cantante”, cerró Raúl al respecto.

L-Gante continúa arrasando en su explosiva carrera musical

La gran popularidad de L-Gante en sus redes sociales

Por estos días, el autor de la "Canción del abecedario" tiene prevista una gira por todo el país, y al parecer lo está cumpliendo.

En su cuenta personal de Instagram, Elian actualizó a sus seguidores en estos días, y dio a conocer que se hallaba en la provincia de Santiago del Estero, a fin de brindar otro gran show.

Y tras la exitosa presentación en la ciudad de Añatuya, L-Gante realizó un vivo donde de ve la euforia de sus fans en medio de una caravana.

El músico era trasladado en una combi y desde allí quiso compartir con todos ese momento donde varios seguidores lo seguían en motos y autos.

Pero la imprudencia de L-Gante puso haber terminado en una tragedia ya que en un momento una moto se cayo en medio del recorrido y por suerte no pasó mayores.

Como si fuese poco, luego se puso a repartir dinero entre los que lo seguían y algunas personas se acercaban a pie mientras otros seguían en moto.

"Eran varios billetes de 500 pesos, la gente estaba eufórica. Por suerte no pasó ninguna desgracia", le contó una persona que se encontraba en el lugar a este portal.