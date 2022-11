Reapareció Victoria Vanucci y contó el mal momento que le tocó atravesar: "El mundo se me dio vuelta"

“¡Hola a todos! Gracias por los hermosos mensajes que recibí durante estos últimos meses. ¡Aprecio cada uno de ellos! ¡Los amo!”, comenzó diciendo Vanucci en un video en inglés para sus seguidores.

“Yo sé que ustedes no saben de esto, pero fueron meses muy duros para mí y mi familia. No me he sentido de lo mejor. Cuando una planifica tantas cosas y luego el universo toma un giro inesperado, tu mundo se da vuelta y eso fue lo que me pasó”, siguió sin dar muchas precisiones al respecto.

“Pero estoy de vuelta, soy agradecida y realmente aprecio todos los buenos mensajes y las energías que he recibido. De repente recibimos una mala noticia en mi familia y sí, fue muy duro para mí procesar esa información. Fue muy duro viajar todo el tiempo para cuidar a mi hermosa madre porque tengo un restaurante y dos hijos”.

“Le quiero decir a mi mamá que esto es para ella. Te amo. Sos mi heroína, una luchadora que le demostró a todos lo fuerte que es. Sos asombrosa como madre y creo que te lo tengo que decir más seguido”, sumó, dando a entender que el problema tuvo que ver con la salud de su mamá que está viviendo con ella allá.

La ex modelo prometió contestar en una próxima aparición todas las preguntas de sus seguidores.

La nueva vida de Victoria Vanucci en Los Ángeles: "Es un gran emprendimiento"

Tras su visita relámpago a la Argentina en el mes de abril pasado, cuando vino a acompañar a su madre que atravesaba un problema de salud, Victoria Vanucci ya había hablado de su pasión por la cocina saludable y lo feliz que estaba con Pachamama, su emprendimiento gastronómico en San Diego; así como también de sus planes de cara al futuro para llevar su cadena a otros puntos de Estados Unidos y hasta aseguró que sueña con traerlo a Buenos Aires en algún momento.

Desde ese entonces no se supo mucho más de la ex del polémico empresario kirchnerista Matías Garkunkel, de quien está separada. Pero en las últimas horas, volvió a ser noticia tras la inauguración de su nuevo local de Pachamama en la ciudad de Los Ángeles, en Venice Beach.

Allí, acompañada por sus hijos Indiana y Napoleón Garfunkel, Victoria Vanucci cumplió con el rito del tradicional corte de cinta para darle apertura a su nuevo restó y lo compartió feliz a través de sus redes sociales. Al mismo tiempo, también contó con la compañía de Travis Wolfe, CEO de Bee Leaf USA, una organización que se ocupa del rescate y cuidado de las abejas y con quien Vicky viene trabajando hace unos cuatro años.

Como si esto fuera poco, la ex tenista recibió también el apoyo de la Cámara de Comercio local de la costa oeste de Estados Unidos, al recibir el certificado oficial que la habilita a abrir las puestas de su emprendimiento de comida saludable y sustentable, donde no se utiliza aluminio para cuidar el medioambiente y pretende concientizar en sus colegas. “Es un gran emprendimiento que me permite no solo alimentar a mis hijos sino también donar jardines a las comunidades cercanas”, había explicado Victoria Vanucci en su paso por el país. Y ahora va por más.