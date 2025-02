"Recibiendo mi sueldo": La China Suárez y el provocador video para los que aseguran que cobra por estar con Mauro Icardi

“Acá recibiendo mi sueldo del mes”, escribió la actriz en un video que compartió a través de sus historias junto al ex marido de Wanda.

En la grabación, se podía ver al futbolista sosteniendo un sobre mientras ella no podía contener la risa y le preguntaba: “¿Qué? ¿Ese sobre es para mi? ¿Esa es mi paga por estar con vos?”.

"La cuota del mes", cerró Icardi en complicidad con su pareja y también riéndose de la situación.

Apareció un audio inédito de La China Suárez a Wanda Nara tras los polémicos chats con Mauro Icardi

Está claro que el insólito culebrón que tiene a la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi como protagonistas está lejos de aplacarse.

En las últimas horas fue Yanina Latorre quien dio a conocer un audio que la ex Casi Ángeles le envió a la actual figura de Telefe allá por 2021 luego de su primer encuentro íntimo con el futbolista, por entonces marido de Nara.

Esta grabación fue el complemento de la catarata de chats entre Suárez y Nara que Latorre compartió en sus Instagram Stories a modo de descargo contra la China e Icardi, quienes intentaron desacreditar su información.

Así, en el audio de apenas 18 segundos, se la oye a la China Suárez decirle a Wanda Nara en señal de apoyo de mujer a mujer: "A mí lo que me haya dicho o me haya dejado de decir, imagínate que a mí me chupa un huevo ya. Y no pienso nada. No me importa. Hablé con vos porque me lo pediste, porque sos mujer y porque me parece que es lo mínimo que te merecés".

Vale recordar que desde el comienzo del Wandagate, la angelita es quien sigue el día a día del escándalo con datos precisos y de primera mano.