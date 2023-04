Recién casada, Lizy Tagliani ya piensa en agrandar la familia: cuántos hijos quiere adoptar junto a Sebastián Nebot

"El plan del hijo lo seguimos teniendo. Hay que anotarse en el registro y esperar. Es un largo camino. Pero no lo tomo como una obsesión o presión. Lo tomo como un matrimonio convencional que busca todas las noches y puede venir o no", reveló Lizy con su habitual frontalidad.

Lizy Tagliani y Sebsastián Nebot casamiento.jpg

"No es que tengo focalizada la necesidad de ser madre. Nunca la tuve. Todavía no tengo bien definido si quiero un bebé chiquito o alguien un poco más grande. A veces pienso que sea de tres o cuatro años y si viene con hermanos no tengo problemas. Es medio difícil tener muchos porque tampoco tengo una fortuna como para tener un séquito. Pero con uno o dos hermanos más, no tendría problemas", explicó sincera sobre la cuestión.

Asimismo, Tagliani confió: "El tema de la edad un poco me cuesta, pero no es tanto por mí, sino por la criatura. Porque pienso qué pasaría para el chico tener una mamá trans, con mucha exposición en los medios. Me lo pregunto pensando en toda la información que yo tenía en mi cabeza a los 7 años del mundo adulto. En cambio si viene de menos de tres años, va a ser todo más natural crecer con eso".

Así, la flamante esposa de Sebastián Nebot admitió la posibilidad de buscar ayudar profesional. "Para resolver eso debería hablar con algún profesional que me ayude. Para que todo salga bien. A Seba le encanta que seamos una familia. Él perdió a su papá temprano, pero en su familia son muchos y muy unidos. Su mamá era maestra, crio a cuatro hermanos varones y él tiene como el alma de la familia. Le encanta", se ilusionó la humorista.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot 2.jpg

La emoción de Lizy Tagliani al recordar a su mamá a horas de la gran fiesta de casamiento: "Ella nunca pudo..."

El jueves 23 de marzo fue el día más esperado para Lizy Tagliani, quien tras un año de relación se casó con Sebastián Nebot, y a horas de la gran fiesta en un salón de Berazategui, la comediante habló en exclusiva con Intrusos (América TV) y recordó a su mamá con mucha emoción.

"Estoy muy contenta, ahora se viene la fiesta, la parte que más estoy esperando. Lo otro es muy importante también, nunca pensé que un trámite iba a emocionarme tanto", comenzó Lizy entre risas, mientras se preparaba para el gran evento.

casamiento lizy.jpg

"Tu casamiento tiene que ver no sólo con el amor sino también con la lucha de nuestro colectivo", destacó la conductora, Flor de la V. "Sí, para mi fue muy importante casarme como Lizy, el juez me llamó por el nombre que yo elegí para auto percibirme y es algo muy importante", respondió la flamante novia que gracias a la ley de identidad de género pudo unirse en matrimonio con el nombre que eligió.

Pero el momento más emotivo de la nota fue cuando, con mucha emoción, la artista recordó a su madre, fallecida en 2011: "Pensé en mi mamá desde el minuto uno, nunca me la saco de la cabeza, yo no podría ser Lizy sin ella, y cada cosa que hago, además de hacerlo por mi, es hacerlo como un homenaje a mi mamá, vivir algo de lo que a ella le hubiera encantado y nunca pudo hacer es algo que me hace doblemente feliz", cerró, emocionada.