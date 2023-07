Revelaron polémicos chats entre Wanda Nara y Kennys Palacios que cuentan la verdad de su enfermedad

Alicia Barbasola historia sobre la salud de Wanda.jpg

Y si bien aclaró que podía revelar el contenido puntual, deslizó: “Ahí cuentan toda la verdad. Hablan de la realidad, básicamente”. En tanto, frente a la consulta de uno de los periodistas sobre si estaban insinuando que lo de la salud de Wanda fue un invento, fueron más que elocuentes.

"Eso es fuerte" reaccionó Andrés, al tiempo que agregó querer ser cauto con el tema sin desmetir la consulta. Fue allí cuando otra de las panelistas preguntó a las claras si todo fue armado, ante la sonrisa del papá de Wanda.

“Sí, claro. Sabemos toda la verdad”. “Yo no dudo que Jorge [Lanata] haya actuado de buena fe, pero nosotros tenemos otra información”, cerró Alicia refiriéndose al supuesto diagnóstico que había informado el periodista de Radio Mitre que le valió un sinfín de críticas.

La emoción de Wanda Nara en Turquía: demostraciones de afecto y preocupación por su salud

En la noche del jueves Wanda Nara se trasladó a Ezeiza y tomó un vuelo privado rumbo a Turquía. La conductora de MasterChef viajó junto a su pareja, Mauro Icardi, estrella del Galatasaray, y cuatro de sus hijos, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca, mientras que Valentino se quedó en Buenos Aires.

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, la mediática compartió un video de la TV de Estambul, que registró su arribo a esa ciudad. Una multitud se acercó al aeropuerto para recibirla y darle demostraciones de afecto tras la enorme preocupación por su salud.

Wanda agradeció el cariño de la gente y se mostró emocionada. Algunos fanáticos de la botinera colocaron carteles y hasta un pasacalles en las inmediaciones del aeropuerto.

Algunas versiones indicaban que la conductora tenía previsto atenderse en centros de salud de Turquía. De todos modos, ella aclaró que seguirá consultando profesionales argentinos. "No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro", sentenció.