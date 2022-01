En el trayecto hasta la puerta de embarque, el periodista Rafa Juli dialogó con ellos.

En un momento, el cronista quiso saber por el destino elegido para la Luna de miel.

"¿Dónde van a ir?", le preguntó Rafa. "Nos vamos por arriba... a la playita", afirmó Stefi, aunque no mencionó a qué país van.

En ese instante, Ricky se acercó al micrófono y, algo incómodo con la pregunta, exclamó: "¿Para qué te vamos a decir? ¿Para que vayas hasta allá?".

"No, no me digas el lugar exacto, pero... ¿se van dentro de Estados Unidos?", retrucó Rafa. "¡Hay playa! Eso está bueno", sostuvo la actriz.

"Lejos de la prensa", acotó el cronista. "¡Nos vamos lejos del mundo!", sentenció el hijo de Ricardo Montaner.

Susana Giménez no fue al casamiento entre Stefi Roitman y Ricky Montaner: el motivo

Susana Giménez había confirmado su presencia en el casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman.

Sin embargo, la conductora decidió no ir porque estaba preocupada por el aumento de casos de COVID en Buenos Aires.

La figura de Telefe le envió sus saludos a los novios y se disculpó por su ausencia.