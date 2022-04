El romántico mensaje de Soledad Pastorutti a su marido por un motivo más que especial

Soledad Pastorutti posteo 15 años matrimonio.jpg El posteo de Soledad Psatorutti por sus 15 años de casada con Jeremías Audoglio.

Y por supuesto, Soledad Pastorutti no dejó de expresar sus sentimientos a través de sus redes sociales donde comparte con sus seguidores que a esta altura ya son parte de su familia también. "15 años y todo es nosotros y en todo te quiero…" le dedicó el tifón a de Arequito al papá de sus hijas Antonia y Regina, con una serie de fotos donde se los ve tan enamorados como el día de su casamiento.

Soledad Pastorutti y Jeremías fotos.jpg Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio se conocieron en 1998, pero se casaron en 2007.

Pero además agregó "Gracias a esta vida por darnos tanto!!! Te amo!!!" junto a varios emojis que reflejan a la familia conformada, y los likes no pararon de brotar en cuestión de minutos. Así como también los saludos de algunos amigos del medio como Verónica Lozano, Natalia Oreiro o Axel, que llenaron su feed de corazones.

La Sole contó que su marido cuestionó sus osados looks de La voz y estalló el escándalo

Soledad Pastorutti sorprendió y muchos con los looks sexy que usó para ser jurado de La voz Argentina durante 2021. La cantante de 40 años tiene un gran presente y no dudó en expresarlo con su ropa, mostrando un poquito más que en otros momentos.

Sin embargo, estos osados outfits no le habrían gustando mucho a su marido, Jeremías Audoglio. La folklorista así los reveló en su visita a “Cortá por Lozano”, Telefe. “A Jere no le copa nada”, dijo cuando le preguntaron por su look de saco y corpiño.

“Cuando me vio en la publicidad de La Voz que tenía un top…que no nos avisaban cuando salía para que nadie saque nada, estaba con un saco azul y una especie de pechera, corpiño. Estaba bastante despechugada. Y él estaba en el living y me dijo: ‘¡Ah, bueno!’. Yo ya sabía porque los dos teníamos la tele en el mismo canal, yo en la cocina y él en el living. Yo ni le avisé. Y le dije que a todos les tenía que decir: ‘¡Mirá con quién estoy!’. Y ya está”, contó la cantante.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SOLEDAD (@sole_pastorutti)

“A mí me gusta más eso (señaló looks suyos elegantes) que mostrar”, admitió la Sole.

La relación entre Sole y Audoglio comenzó en 1998, cuando terminaron el secundario en el colegio nocturno. Se casaron en 2007 y tuvieron dos hijas Antonia de 11 años y Regina 8. La actitud de él generó un gran revuelo en las redes donde no dudaron en tratarlo de “machirulo”.