Rocío Igarzábal contó toda la verdad sobre su amistad con la China Suárez

Así, rápidamente se refirió a Gastón Dalmau y Lali Espósito con las mejores palabras: "Soy muy amiga de Gastón Dalmau, que lo amo y le mando un beso y me pone muy feliz que esté acá en la Argentina laburando a pleno. Con Lali (por Espósito) nos hablamos también de vez en cuando. Le mando lo mejor que está ahora con Disciplina (en referencia a su nueva lanzamiento musical)".

Pero cuando la periodista del magazine, Estefanía Berardi, metió la cuchara y le preguntó si mantiene alguna clase de relación amistosa con la China Suárez, Rocío Igarzábal fue políticamente correcta al declarar "Soy muy amiga de un montón... pero con Euge ponele no tengo el día a día, no tengo la cotidianidad. Sí compartimos el grupo de WhatsApp de Casi Ángeles. De vez en cuando nos mandamos mensajes cuando estamos con proyectos ahí en puerta. Pero en lo cotidiano es más con Gastón y con Agus Sierra".

La confesión hot de Rocío Igarzábal: qué le gusta hacer en la casa

Rocío Igarzábal contó que le encanta andar desnuda por su casa. Fue en el programa "PH, Podemos Hablar" y sorprendió al resto de los invitados.

"Me gusta después de salir de bañarme, voy eligiendo qué me pongo. Mi novio me agarra y me dice: '¿te podés poner ropa? Está Lupe, que tiene 2 años, caminando por la casa. Soy despojada", aseguró la actriz que está en pareja desde 2013 con Milton Cámara.

rochi igarzabal.jpg

También la actriz y cantante reveló un detalle no menor: "En mi casa no tengo cortinas, vivo en un tercer piso que da a la estación de tren. En invierno, que los árboles no tienen hojas y están pelados, trato un poco de esquivar los ventanales".

Además, la rubia contó que desde chica sus padres le pedían que cierre las cortinas cuando se paseaba desnuda.