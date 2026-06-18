Rolando Barbano liquidó a Julia Mengolini tras sus críticas a Messi y reveló por qué odia a la Selección

“¿Por qué? Porque les jodió que cuando salieron campeones y levantaron la copa, Messi, De Paul y compañía, todos los héroes de Qatar, no fueron a la Casa Rosada ni a verse con ningún líder político. Se quedaron con la gente”, sostuvo.

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El periodista también apuntó contra quienes consideraban que el plantel debía realizar una visita institucional tras obtener el título. “A un sector del periodismo y a Julia Mengolini no les gustó esto. Decían que había que ir a la Casa Rosada”, expresó.

En ese contexto, recurrió a la ironía para reforzar su postura y mencionó al entonces presidente de la Nación. “Ay, no, había que ir con el presidente Alberto Fernández, tenían que ir a meterse a la Casa Rosada”, disparó.

Más adelante, relacionó aquella polémica con algunos comentarios recientes sobre el presente de la Selección Argentina. “Por eso ahora hablan del período oscuro, no les gusta la Scaloneta, no les gusta que le vaya bien. No es nuevo, chicos”, manifestó.

Para cerrar su intervención, Barbano recordó otras declaraciones de Mengolini vinculadas a referentes del fútbol argentino y remarcó que no se trata de una postura reciente. “Ya habló mal de Messi, habló mal de la Selección y habló mal de Scaloni”, concluyó tajante.

Rolando Barbarno, Lionel Messi y Julia Mengolini

Qué fue lo que dijo Julia Mengolini sobre la Selección Argentina

En plena euforia por el comienzo del Mundial 2026, Julia Mengolini sorprendió al sincerarse sobre sus sensaciones respecto de la competencia y dejó en claro que no comparte el entusiasmo que invade a gran parte de los argentinos. Durante su programa en Futurock, la periodista explicó los motivos que la llevan a vivir esta Copa del Mundo de una manera diferente.

Mientras analizaban la expectativa por el debut de la Selección días pasados, Mengolini recordó un episodio vinculado a Lionel Messi y señaló: "En este país, cuando Messi le hizo de escolta a Trump, mucha gente resultó muy dolida". Luego agregó: "Nosotros dijimos que no nos sorprende del todo, pero nos duele. Vamos a ver qué nos pasa cuando empiece el Mundial, si nos vamos a copar o no". Acto seguido, fue tajante: "A mí, en lo personal, me cuesta sentir algo por este Mundial".

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La conductora contó además que el contexto político modificó la forma en que recuerda la consagración de Argentina en Qatar 2022. "Me pasé de politizada. Se me nubla el recuerdo y la felicidad del último Mundial", admitió. Incluso comparó esa sensación con una escena del film animado Intensamente para describir cómo la alegría de aquel momento quedó mezclada con tristeza.

De todos modos, destacó la emoción que sintió durante la final ganada por la Selección. "Me acuerdo de mucha felicidad. Fue hermoso", expresó. Sus declaraciones rápidamente despertaron repercusiones y opiniones cruzadas en las redes sociales.