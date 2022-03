Romina Pereiro se subió a un avión y se fue del país

image.png Las hijas de Romina Pereiro el día de su casamiento.

Ahora, con un poquito más de aire y más tranquila decidió tomarse unas vacaciones con sus dos hijas de la relación anterior. "Romi está muy bien, tuvo un pico de estrés pero ya pasó", contó Jorge Rial tras volver de Estados Unidos donde estuvo por trabajo junto a su hija Rocío.

“Nosotros estamos bien porque como dije desde el primer momento, somos familia. Ella ahora está en Disney con las nenas, con sus hijas y estamos en contacto todo el tiempo, nos mandamos fotos y todo bien", indicó el periodista a LAM, América.

Jorge Rial compartió un nostálgico posteo tras su separación de Romina Pereiro

Hace unos días, y tras varias versiones, Jorge Rial finalmente confirmó que se separó de Romina Pereiro.

Ni bien anunció la noticia se vio envuelto en rumores de romance con Alejandra Quevedo, que ella negó quebrada en llanto, y él también desmintió de forma contundente.

Y ahora, en medio de sus fuertes cruces con Marcela Tauro, Nazarena Vélez y Amalia Granata, el periodista sorprendió con un nostálgico y romántico posteo.

A través de sus stories de Instagram, Rial compartió la letra (en español) del tema Stand By Me, de Ben E. King, en el que una persona le pide a otra que por favor no la deje.

"Me gustó y quise compartirlo", señaló el ex conductor de Intrusos.