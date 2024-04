Rosina confesó por qué no dejaba que Furia le tire las cartas en Gran Hermano

"Yo sentía que ella ya nos conocía a todos y como que tenía información de nosotros. Entonces, lo que hice fue, en vez de que me tire las cartas, quería hacerle dos preguntas que ella no sabía cuáles eran, a ver que me respondía. Me las respondió bien", explicó Rosi en el streaming All Access (DGO).

Embed

Acto seguido le preguntaron cuales fueron esas preguntas y ella deslizó: "Era una pregunta del juego y otra personal. En ese momento estaba en placa Virginia y quería saber si se iba y salió que no. Y la personal, me la guardo".

"Son tremendos ustedes. Pero no pregunté por nadie en especial, sino más personal mío. Me salió lo que esperaba", concluyó sin dar más detalles sobre el tema.

Rosina y Furia cartas

Rosina de Gran Hermano se reencontró con su gatita Mágica y enterneció la redes: el video

En su paso por Gran Hermano (Telefe) Rosina Beltrán nombró en reiteradas ocasiones a su gatita Mágica. Después de casi cinco meses separadas, ambas se reencontraron y la joven compartió el tierno video en sus redes.

Tras ser eliminada del reality hace dos galas atrás, Rosina finalmente viajó a Uruguay, su país de origen, y allí vivió ese encuentro que tanto anhelaba.

Cabe destacar, que mientras estaba en juego la participante llegó a ser sancionada por no resistirse a preguntarle a su mamá cómo se encontraba su gata durante él congelados.

Así las cosas, Rosina hizo una publicación en sus historias de Instagram con Mágica en brazos y expresó: “Acá tengo a la bebita que me está esperando. Llegué a casa y estaba acostada en la cama. ¡Cómo se nota que me extrañaste!".

“Todo este tiempo no se separa ni un minuto de mí. Es lo mejor está bebé ¿Vamos a dormir juntas hoy? Te amo, Mágica”, comentó mientras la llenaba de besos.