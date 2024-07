Rusherking confesó cuándo comenzó su romance con Ángela Torres y sorprendió a todos con la fecha

"Con Ángela somos amigos desde hace dos años, más o menos. Ella estaba de novia en su momento. Yo estaba de novio en su momento. Y compartíamos la misma productora", comenzó Rusherking.

"Después ella se separó, yo me separé. Éramos amigos y nos fuimos a Nueva York. Ahí arranca", amplió el joven, reconociendo que allí comenzó su historia de amor.

"¿Pero cuál fue la primera vez que la miraste y dijiste 'esperá, esperá'", le consultó la actriz y conductora. Y el ex de la China Suárez contó que fue cuando la acompañó a un show de Diego Torres.

"Fue una vez que la acompañé a un show de su tío, de Diego. Dije 'mirá vos, Angelita'. Me gustó. Ella no me daba bola al principio. Después nos fuimos de vacaciones a Nueva York, con un grupo de amigos, y pintó el amor", continuó.

"¿Hace cuánto?", indagó Bertotti. Y Rusherking confesó la fecha exacta del inicio del romance: "Hace siete meses. En diciembre volvemos a ir a Nueva York y ahí se va a cumplir un año".

Emanero reveló cuánto tuvo que ver en el romance de Ángela Torres y Rusherking

A poco de que Ángela Torres y Rusherking confirmaran su romance tras intensos rumores desde la Navidad pasada, cuando se mostraron junto a sus amigos y colegas Tomi Raimon y Emanero disfrutando las fiestas en Estados Unidos, éste último confesó si ofició de Cupido entre ellos.

De visita en Noche al Dente, América Tv, Emanero detalló: “Fuimos a pasar Navidad a Nueva York con Ángela, con Rusher y con Tomi Raimon”, y cuando Fer Dente quiso saber si fue el responsable del romance el músico fue contundente.

"Fui el responsable, el adulto del viaje. El que estaba con el reloj, con los pasaportes para que no pierdan nada”, deslizó de inmediato. Al tiempo que recordó que casi pierden el viaje: “Minutos antes de viajar no aparecía la visa de Rusher, no la encontraba y cambiamos el destino”, relató.

Pero de inmediato, completó la anécdota: “Ya habíamos cancelado todo el viaje y sacado pasajes para otro destino, para ir a otro lado porque queríamos pasar Navidad en otro lado. Teníamos toda la ilusión, estábamos sacando pasajes para otro país, a nada de cancelar hoteles, y apareció la visa. Un odio le tenía”.

En tanto, volviendo al flechazo entre sus amigos, Federico Gianonni remarcó pícaro:"Fui el adulto mayor responsable, pero no fui el responsable de lo que pasó en las habitaciones”, en clara referencia al comienzo de la relación sentimental entre la sobrina de Diego Torres y Thomás Tobar.