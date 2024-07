Sabrina Rojas confesó por qué no se sueltan con Luciano Castro a años de separarse

"¿Lo soltaste a Luciano?", le preguntó directa Pamela David. Y Sabrina reconoció: "Yo creo que es muy difícil de explicar.... A mí te digo la verdad: me chupa un huevo que me digan 'tóxica' porque es mucho lo que tengo que explicar para que entiendan y no me interesa explicarlo todo".

"Creo que hay un punto en que ninguno de los dos nos soltamos. A veces uno intenta soltar y también tenés a la otra persona que se aferra a vos en distintas situaciones", argumentó Sabrina.

Y se sinceró: "Como familia nosotros nos resolvemos cosas que podría estar resolviéndoselas una novia, un amigo, una amiga, y sin embargo acude a mí a que se la resuelva. Y yo, lo mismo".

Embed

Consultada si volvería con Luciano Castro, Sabrina Rojas fue tajante: "No. Lo adoro con toda mi alma pero es todo lo que no quiero como hombre en mi vida, por su carácter y su personalidad. No es que no me atrae, lo viví 12 años, traté de mejorarlo lo mejor posible y ya está. Súper familiar, re va".

"Te soy sincera: hay veces que uno tiene que modificar cosas que no están buenas y conozco un montón de personas que trabajan con Lu y me dicen 'es otro'. Y él me mejoró a mí en un montón de cosas, yo me hizo mucho más guapa, más valiente, por ejemplo, gracias a él", reconoció.

"Situaciones que viví con él que me hicieron tener que pararme que en otro momento de comodidad no lo hacía y de admirarme de cómo lo hice. Con su personalidad me enseñó a mí a plantarme más. Luciano es muy malhumorado y él lo ha dicho públicamente que yo hice mucho por él", destacó Sabrina Rojas.

Y detalló sobre las actitudes del galán: "Es un gordo donde tiene a veces cosas de personalidad difíciles de llevar y otras está más blando. La madurez también le ha hecho entender cosas pero creo que hemos sido un buen equipo que hemos sacado lo mejor de cada uno. Cuando digo no nos soltamos es difícil de explicarlo".

"La relación de Siciliani con Luciano no me impactó, hace tres años que estoy separada", concluyó la actriz sobre la actual relación sentimental de Luciano con Griselda Siciliani.

sabrina rojas luciano castro 1.jpg

La reacción de Luciano Castro tras ser acusado por Flor Vigna de haberle sido infiel con Griselda Siciliani

Flor Vigna sorprendió al hablar de su relación con Luciano Castro. En una nota con Socios del espectáculo, El Trece, la actriz y cantante dijo que el actor le fue infiel con Griselda Siciliani.

Cuando le fueron a consultar por su vínculo con el galán, la intérprete de Picaflor contestó: "A mí lo único que me dolió es la infidelidad. Después él tuvo muchas cosas lindas para conmigo".

En Socios del espectáculo compartieron la nota que intentaron hacer con Luciano Castro, quien aclaró que no quiere entrar en una discusión mediática con su ex.

“Me estás preguntando algo que no te voy a responder porque no me importa, no soy parte”, respondió el galán, un tanto ofuscado con la presencia de las cámaras del ciclo de El Trece en la puerta del teatro.

Luciano Castro suele mostrarse bien predispuesto a dialogar con la prensa sobre todos los temas. Al parecer, con lo que respecta a su vínculo con Flor Vigna, el actor tomó la firme determinación de no volver al pasado.