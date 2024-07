El letal palito de Sabrina Rojas a Griselda Siciliani y Luciano Castro que generó polémica

"Esta vez no es mi reality. Yo no tengo nada que ver. No hay nada que contar. Simplemente, son dos personas que se aman y lo cuentan en redes. Por lo menos él, porque ella hasta ahora, no vimos que le haya declarado su amor, él sí”, comentó Sabrina a pura ironía.

“Parece que Griselda Siciliani, que nunca en todos estos años apareció con ningún novio, de repente al Gordo (Luciano Castro) lo muestra y lo declara", agregó picante.

A lo que su compañero de ciclo, Augusto Tartufoli intervino: "Si Sabrina mostrara los mensajes del celu". Y ella respondió: “No, porque soy una chica de mucho código”.

Y siguió en el tema: "Me dijeron que él puso primero un te quiero y después puso un te amo. ¿Qué pasó? Se ve que se quedó corto. Igual me pareció un montón porque siempre la declaración de amor siempre fue del Gordo hacia ella"

"El Gordo es sensible, es así, enero y febrero ama a una, mayo, junio, julio ama a otra... Y él anda así por la vida, tiene mucho amor para dar. A veces les da a todas juntas, tiene mucho amor para dar", finalizó Sabrina Rojas bien picante.

Griselda Siciliani y Luciani Castro - primera foto juntos IG de ella.jpg

Luciano Castro y Griselda Siciliani - primera foto juntos IG de él.jpg

Griselda Siciliani y Luciano Castro se dedicaron declaraciones de amor a través de sus redes sociales, ya que postearon sus primeras fotos juntos desde que comenzaron su relación amorosa.

Por su parte, el actor publicó una tierna selfie dándole un beso a Griselda y como descripción agregó un romántico: “Te amo”. Ella, en cambio subió una imagen de él recostado en su hombro y bromeó: "Oiga señor! ¿Qué hace?".

Sin embargo, parece que esto no le sentó nada bien a Sabrina Rojas, quien no tardó en causar polémica a través de sus redes.

Al poco rato de ser publicada la foto de ambos, la madre de los hijos de Luciano compartió en sus historias un reflexivo video que habla sobre la diferencia en cómo la soledad puede afectar a los hombres y a las mujeres.

Pero como si no fuera poco, agregó junto al video unas contundentes palabras. "Mejor sola que aguantando a un pelotudo. Igual el pelotudo siempre encuentra a alguien que lo aguante", escribió Rojas.