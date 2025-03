Sabrina Rojas fulminó a Eial Moldavsky y confesó qué haría si hablan de su intimidad como pasó con Lali

Por un lado, Augusto Tartúfoli señaló sobre el desagradable episodio que "Homero Pettinato participó e incentivó las preguntas", y aseguró que "todo esto estaba hablado antes de que salga al aire", mientras que observó que "Betular se hizo el distraído".

Al tiempo que Sabrina agregó: "él está hablando de un supuesto y de alguien, pero ellos son los que dicen “¿y hay penetración?”, “¿y durmió desnuda en tu cama?”. Ellos ponen a la mujer en ese lugar… Si ellos hubiesen hablado de otra mujer, que no sea del nivel de Lali, hubiese pasado. Nadie hubiera juzgado".

Fue allí que la conductora confesó que ella lo hubiera "destrozado", tal como le sugirió Tartu. "Hoy venía manejando y pensaba que, si un tipo habla así de mí, de algo íntimo que tuvimos, es un desagradable, cuasi violento", sentenció tajante.

En tanto, mientras que Natalie Weber se preguntó si no se está agrandando demasiado el tema ya que nunca la nombró a Lali y que, luego al pedir disculpas, argumentó que había inventado la historia, Sabrina Rojas concluyó su análisis: "Sí, entiendo que si es Lali y ella sabe que eso existió y pasó que ella no lo quiera ni ver".

La contundente reacción de Lali Espósito y Pedro Rosemblat tras el escándalo con Eial Moldavsky

Esta semana, Eial Moldavsky se convirtió en el centro de la polémica luego de sus picantes declaraciones en el programa de streaming en el que trabaja al revelar intimidades de un supuesto affaire que habría mantenido con Lali Espósito.

Y si bien nunca la mencionó con nombre y apellido, cuando sus compañeros insinuaron su nombre, él no lo desmintió dejando entrever que la cantante era la mujer en cuestión.

Claro que ante el aluvión de críticas hacia Moldavsky desde las redes sociales, Eial atinó a pedirle disculpas a Lali desde la virtualidad y aseguró que la historia en realidad era un invento. "Pido disculpas a todos los que vieron mi video, para mí es incómodo verlo. Está horrible verme hablar así de la intimidad, no me gusta para nada y me causa mucho rechazo verme a mí mismo", admitió.

Lali Espósito,PEdro Rosemblat y Eial Moldavsky.jpeg

Claro que tras ello, esta mañana Eial volvió a disculparse en Sería Increíble (Olga), junto a Nati Jota, quien también fue criticada por no detener el relato durante el streaming.

Así las cosas, a pesar de las reiteradas disculpas de Moldavsky, tanto Lali Espósito como su actual novio, el joven periodista Pedro Rosemblat, tomaron una radical medida y dejaron de seguir en redes a Eial. Y si bien Espósito por el momento no se expresó públicamente sobre el escándalo, su gesto fue más que elocuente.